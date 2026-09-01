El dólar mayorista comenzó septiembre al alza: a cuánto cerró este martes

El dólar mayorista inició septiembre otra vez en el centro de la escena financiera y volvió a superar los $1.510 luego de cerrar agosto con su quinto avance mensual consecutivo.

Este martes avanzó 0,3% ($4,5) hasta los $1.513 y se mantuvo a un 24,3% del techo de la banda, que hoy se ubicó a $1.881,22. El tipo de cambio mayorista terminó agosto en $1.508,50, luego de avanzar $23,50, equivalente a un 1,6% mensual.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, con una caída de $10 o 0,6%, la mayor corrección de las últimas dos semanas.

El dólar CCL cerró a $1.593,95 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%. El dólar MEP cerró a $1.530,9 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,28.