No queda nada por robar: rompió el buzón de un edificio y se llevó el bronce

Picaportes, barandas y buzones, uno de los elementos más robados por sus piezas de bronce o metal.

El robo de bronce y de distintos elementos metálicos en edificios y espacios públicos de Mar del Plata se volvió uno de los hechos delictivos más repetidos en el último tiempo.

Durante las primeras horas de la mañana del domingo, la víctima fue un edificio ubicado en el centro, una de las zonas más afectadas por este estilo de robos.

El episodio se registró alrededor de las 7:20 en una propiedad situada en Falucho y Santa Fe, donde un sujeto con gorra y capucha se acercó al buzón y apenas unos segundos le alcanzaron para romperlo.

De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad, el ladrón utilizó una herramienta que llevaba en su bolsillo y se llevó la chapa de bronce del recipiente diseñado para recibir cartas, correspondencia y documentos.

Estos actos se vuelven cada vez más comúnes, en parte, por la crisis económica que atraviesa el país. En ese sentido, las chatarrerías y depósitos informales actúan como el primer eslabón de la cadena para recibir objetos sustraídos y revenderlos en distintos formatos.