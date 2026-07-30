Robó un pico de bronce de una estación de servicio y terminó preso
Sucedió este jueves en Independencia y Quintana. Tiene 39 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
30 de Julio de 2026 17:12
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 39 años que intentó robar un pico de bronce perteneciente a una manguera contra incendios de una estación de servicio YPF en avenida Independencia y Quintana fue aprehendido por personal policial luego de que lo retuvieran empleados del libar.
“El elemento sustraído, una lanza de bronce de aproximadamente 50 centímetros, fue recuperado y restituido a la estación de servicio”, informaron autoridades policiales.
Tiene 39 años.
El sujeto fue trasladado a la comisaría segunda donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.
El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo ordenó la notificación de causa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
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