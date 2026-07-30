Robó un pico de bronce de una estación de servicio y terminó preso

Un hombre de 39 años que intentó robar un pico de bronce perteneciente a una manguera contra incendios de una estación de servicio YPF en avenida Independencia y Quintana fue aprehendido por personal policial luego de que lo retuvieran empleados del libar.

“El elemento sustraído, una lanza de bronce de aproximadamente 50 centímetros, fue recuperado y restituido a la estación de servicio”, informaron autoridades policiales.

Tiene 39 años.

El sujeto fue trasladado a la comisaría segunda donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo ordenó la notificación de causa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.