Familiares de los tripulantes del ARA San Juan pidieron que se anule el juicio y se realice uno nuevo en Mar del Plata

La defensa de Claudio Villamide también apeló su condena y reclamó la absolución.

Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, agrupados en la querella del abogado Luis Tagliapietra, presentaron un recurso de casación para exigir la nulidad del juicio oral realizado en Río Gallegos y solicitar que se ordene un nuevo debate en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

La presentación se realizó en el Día del Submarinista y el Día de la Creación de la Fuerza de Submarinos, una fecha simbólica para los familiares que llevan más de ocho años buscando justicia por la desaparición del submarino con sus 44 tripulantes a bordo.

El ex capitán de navío Claudio Javier Villamide fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial.

En un comunicado, la querella calificó el juicio como "escandaloso y mamarrachezco" y señaló que se llevó adelante de manera "ilegal". Los familiares pidieron un nuevo juicio "conforme a derecho", que se realicen todas las pericias y que se esclarezca la verdad sobre lo ocurrido con el submarino.

"Esperamos y deseamos que esta vez todos nos acompañen en este pedido, fiscalía y demás querellas, porque es lo justo, porque necesitamos la verdad y que se haga un juicio con todas las pericias realizadas y con esa verdad arriba de la mesa", expresaron.

En el mismo veredicto absolvieron al contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

A su vez, los familiares recordaron que no bajarán los brazos hasta obtener justicia por sus seres queridos. "Nos falta justicia y nunca bajaremos los brazos por nuestros seres queridos que merecen", afirmaron.

La querella está integrada por padres, hermanos, esposas e hijos de los tripulantes del ARA San Juan, entre ellos los familiares de Germán Suárez, Luis Leiva, Hernán Moncho Rodríguez, Mario Toconas, Fernando Villarreal, Gabriel Alfaro Rodríguez, Luis Niz, Leandro Cisneros, Alejandro Polo, Luis Nolasco y la propia familia Tagliapietra, entre otros.