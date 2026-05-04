Vandalizaron el memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan y buscan a los responsables

Durante la noche del lunes, vandalizaron el memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que desapareció con sus 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017. El homenaje fue inaugurado en 2021 y se encuentra emplazado en la plazoleta frente a la Base Naval.

La noticia fue confirmada a 0223 por el ex comandante del buque Guillermo Tibaldi, quien impulsó el tributo cuando en 2019 unió a pie el muelle del submarino en Mar del Plata con la cumbre del Aconcagua, llevando una bandera con los nombres de sus 44 compañeros.

Tras esa hazaña, lanzó la iniciativa del memorial, la cual no fue financiada por el Estado, sino que mediante el aporte voluntario de vecinos, instituciones y empresas de la ciudad se volvió realidad.

El casco hundido del buque fue hallado un año más tarde a más de 900 metros de profundidad.

Según expresó Tibaldi a este medio, se enteraron del triste suceso este martes, luego de que una mujer que se acercó al memorial para recordar a su esposo encontrara que la réplica de granito había sufrido daños en sus extremos debido a actos de vandalismo.

"Ese memorial lo doné a la Municipalidad y lamentablemente lo vandalizaron con una barreta", precisó, a la vez que sostuvo que ya se comunicó con las autoridades, quienes buscarán a las autores mediante las cámaras de seguridad porque "vandalizar espacios públicos que se refieren a héroes tiene una pena".

Pero además, el capitán de navío retirado de la Armada expresó que también se comunicó con la empresa que fabricó el homenaje, que le confió que se pondrá a disposición para restaurarlo.