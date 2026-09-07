Tras un fuerte choque en la zona del Estadio Mundialista, taxistas volvieron a reclamar por la regulación de los autos de aplicación

El sábado por la tarde, en inmediaciones del Estadio Mundialista, se produjo un fuerte choque entre dos autos. Según trascendió, uno de los vehículos trabajaba con una aplicación de viajes. Como consecuencia del hecho, dos hombres fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con importantes daños. En ese marco, desde la Federación Nacional de Conductores de Taxi de Mar del Plata volvieron a reclamar por la implementación de la ordenanza que regula los autos de aplicación.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19 en la zona de Hernandarias y Canosa, mientras que la mecánica del hecho aún es materia de investigación, por la violencia del impacto, fue necesario solicitar la presencia de personal de rescate y posteriormente trasladar a dos hombres al HIGA, uno de ellos inconsciente.

Según señalaron desde la Federación de Conductores de Taxi, las víctimas serían el conductor del auto de aplicación y su pasajero.

Tras el hecho, los taxistas volvieron a reclamar por la aplicación de la ordenanza que tenía como fecha prevista el 1° de septiembre para avanzar con los controles sobre las aplicaciones. Además, aseguraron que el vehículo involucrado no contaba con los papeles correspondientes.

"Dicho rodado no contaba con la documentación habilitante del vehículo, ni con seguro, ni con acreditación alguna que certifique su actividad bajo la modalidad de aplicación", señalaron desde la Federación Nacional de Conductores de Taxi - Delegación Mar del Plata.

"Para terminar con la guerra entre pobres, solicitamos un transporte ordenado y regularizado por el municipio", manifestaron en el comunicado difundido por el secretario general, Miguel González