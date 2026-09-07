Detuvieron a un hombre que se había fugado mientras cumplía una condena de cinco años

Fue hallado en la zona de la avenida Champagnat y Tres Arroyos, en el barrio Villa Primera.

Un hombre de 34 años que cumplía una condena de cinco años de prisión bajo la modalidad de internación monitoreada fue detenido este lunes luego de que establecieran el lugar donde se encontraba tras haberse escapado el día anterior.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Cuarta, que llevó adelante distintas tareas investigativas hasta determinar que el condenado se encontraba en la zona de la avenida Champagnat y Tres Arroyos, en el barrio Villa Primera.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto cumplía una pena de cinco años, pero se había retirado del espacio donde debía cumplir la medida, por lo que ordenaron su detención.

El detenido se encuentra vinculado a una causa por portación ilegal de arma de guerra y homicidio culposo derivado de una conducción imprudente por exceso de velocidad.

Por disposición del Juzgado Correccional N° 2, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44, donde quedó alojado.