Hallaron a una mujer desorientada en la calle: estaba desaparecida hacía casi dos meses

Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) localizó en Mar del Plata a una ciudadana cuyo paradero era desconocido desde hacía casi dos meses.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la sección Guardia y Patrullaje, que se encontraban realizando tareas en la sede que la Institución posee en la zona del puerto de la ciudad, advirtieron la presencia de una persona adulta que presentaba signos de encontrarse en aparente estado de desorientación.

La mujer deambulaba en la zona del Puerto.

Ante esta situación, personal de la Prefectura Mar del Plata se entrevistó con ella, quien manifestó no recordar su lugar de procedencia. Sin embargo, durante la conversación logró recordar su nombre, dato que resultó clave para avanzar con la identificación.

A partir de esa información, los efectivos se comunicaron con el Juzgado de Familia N.º 5 de la ciudad, desde donde confirmaron que se trataba de una mujer de 75 años y sobre la cual pesaba una averiguación de paradero vigente desde el pasado 10 de julio.

La mujer fue derivada al área de Salud Mental del Higa.

Asimismo, el juzgado interviniente dispuso que se estableciera comunicación con el Grupo de Apoyo en Salud e Internaciones de Mar del Plata, con el objetivo de brindar la asistencia correspondiente y coordinar su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Finalmente, una ambulancia trasladó a la ciudadana al mencionado centro de salud, donde fue derivada al área de Salud Mental para recibir la atención correspondiente.