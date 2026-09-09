Le sacó el arma a una policía y le apuntó a la cabeza

Un hombre de 32 años que el martes a la noche fue a la casa de la ex pareja que es oficial de policía, le sacó el arma reglamentaria y le apuntó en la cabeza fue aprehendido y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría duodécima.

Personal del Comando de Patrullas Norte llegó minutos después de las ocho de la noche a la vivienda donde la víctima manifestó que había mantenido una discusión con su expareja en el marco de una reciente separación y que, durante el episodio, el hombre tomó su arma reglamentaria y se la apoyó en la cabeza.

La mujer, que logró recuperar posteriormente el arma y solicitó ayuda, informó que sus tres hijos menores y una familiar se encontraban resguardados en una habitación, mientras que el hombre permanecía en el patio trasero de la vivienda. Con su autorización, el personal ingresó al domicilio y localizó al sujeto, quien se encontraba tranquilo y no presentaba elementos peligrosos durante el palpado preventivo realizado por los uniformados.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de actuaciones por robo en grado de tentativa y amenazas, además del alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.