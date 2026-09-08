Agentes realizaban un procedimiento en un geriátrico y un hombre les tiró un tronco desde el balcón

El agresor fue aprehendido y quedó imputado por resistencia a la autoridad y daño.

Un hombre de 33 años fue aprehendido este martes luego de arrojar un tronco de grandes dimensiones contra el personal policial que realizaba un procedimiento en un geriátrico de Mar del Plata. Cayó sobre un auto estacionado y provocó daños en una de sus puertas.

El hecho ocurrió durante esta tarde en el Hogar Isabel, ubicado en Catamarca al 2500, donde efectivos de la DDI Mar del Plata realizaban una orden de presentación en el marco de una investigación iniciada para determinar si los hematomas que presentaba una mujer de 87 años, quien había residido allí antes de su fallecimiento, podían haber sido consecuencia de un accionar irregular.

Durante la diligencia, los agentes identificaron al responsable del establecimiento, de 40 años, quien entregó documentación médica vinculada con la víctima, y en ese momento un hombre se asomó desde el balcón del primer piso de un edificio lindero y les tiró un tronco.

El tronco fue arrojado desde un balcón e impactó contra el auto estacionado.

La acción buscó lesionar a los efectivos, pero el objeto terminó impactando contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado, al que le provocó abolladuras en una de sus puertas.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto continuó con los insultos y descendió del edificio pocos instantes después. Las autoridades intentaron que depusiera su actitud, pero desobedeció las órdenes e intentó agredirlos.

Ante esta situación, el agresor fue reducido, aprehendido y quedó imputado por resistencia a la autoridad y daño, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo.

Una vez cumplidos los recaudos legales correspondientes, el hombre recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.