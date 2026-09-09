Alerta en Eskabe: la empresa adeuda salarios y la UOM llevó el reclamo al Ministerio de Trabajo

En medio de una coyuntura económica marcada por cierres de comercios, despidos y dificultades para numerosas empresas, la metalúrgica Eskabe volvió a quedar en el centro de la escena por un conflicto con sus trabajadores: la empresa no abonó los salarios correspondientes a agosto en el plazo previsto.

Los trabajadores debían percibir sus haberes al cuarto día hábil del mes, pero al momento todavía no recibieron el pago. Según pudo saber 0223, la empresa comunicó que abonará los salarios en dos partes, aunque no trascendieron mayores detalles sobre el cronograma.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reconocieron la situación y confirmaron que ya realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo. Por el momento, no se dispusieron medidas de fuerza.

Más de 100 trabajadores se desempeñan en la planta local.

"Hicimos la presentación en el Ministerio de Trabajo. Tenemos una audiencia el lunes a las 11.30. Está afectada la totalidad de los trabajadores, son 107 de la UOM más un puñado más que están bajo otro convenio", explicaron desde el gremio.

La audiencia será ahora el ámbito en el que las partes buscarán encontrar una salida al conflicto y establecer cómo se completará el pago de los salarios adeudados.

Eskabe adeuda los salarios de agosto y ya hay incertidumbre entre su plantel.

Un antecedente que vuelve a generar preocupación

No es la primera vez que Eskabe atraviesa dificultades financieras. En septiembre de 2025, la empresa trabajaba por debajo de su capacidad instalada y generaba incertidumbre respecto del futuro de sus trabajadores. En ese momento, desde la UOM advertían que la producción de calefactores y termotanques estaba condicionada por la coyuntura económica y la estacionalidad del sector.

La situación de los trabajadores también había registrado antecedentes recientes de demoras en el pago de salarios y aguinaldos, en un contexto de dificultades para la industria metalúrgica.

José Luis Rocha, secretario general de la UOM.

Ahora, un año después de aquellas advertencias, el atraso en el pago de los haberes vuelve a encender la preocupación entre los trabajadores de la planta marplatense de Eskabe, mientras esperan que la audiencia convocada para el lunes permita destrabar el conflicto.