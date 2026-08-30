"Tienen el plan más bajo": trabajadores de seguridad reclaman por el convenio con su nueva prepaga

La división de IOSFA, la obra social que cubría al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, dejó a los trabajadores de Policía, Prefectura y Gendarmería en una situación que desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata calificaron como injusta: fueron asignados a la prepaga Médicus, pero con el plan más básico y obligados a pagar copagos y coseguros pese a realizar sus aportes mes a mes.

"La vieja IOSFA se dividió en dos: OSFA, para las Fuerzas Armadas, y por el otro lado, a los que dependen del Ministerio de Seguridad -Policía, Prefectura y Gendarmería - les hicieron un convenio con Médicus. Uno piensa que tiene una prepaga de renombre, pero la verdad tienen el plan más bajo, pagan coseguros y copagos igual que los que tienen OSFA", explicaron desde ATE a 0223.

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El problema no es solo la cobertura sino la ecuación económica que enfrentan estos trabajadores. Con salarios que ATE describe como "muy bajos", los aportes a la obra social también son reducidos, lo que genera un desfasaje pronunciado con los costos reales del sistema de salud privado.

"Las y los afiliados realizan aportes obligatorios que superan el 7% de sus salarios y, al mismo tiempo, se encuentran en un sistema cautivo, sin posibilidad de derivar esos aportes a otra obra social. A pesar de ello, ahora se pretende obligarlos a pagar nuevamente cada vez que necesiten una consulta, un tratamiento o una práctica médica", habían apuntado desde el gremio a nivel nacional semanas atrás.

Desde ATE rechazaron lo que describen como una privatización encubierta de la cobertura de salud para trabajadores civiles y docentes civiles de las fuerzas de seguridad, y reclamaron una revisión del convenio con Médicus que garantice una cobertura real y acorde a los aportes que realizan los trabajadores.

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La escandalosa adjudicación

Le medida se conoció a principios de mayo a través del expediente EX-2026-28300658 con el objetivo de separar al personal de seguridad de la órbita de la cuestionada IOSFA, vaciada y quebrada durante la actual administración. En ese marco, el Ministerio de Seguridad convocó a una licitación pública a la que se presentaron tres oferentes: Avalian, la UTE Sanos-Premedic y Medicus.

La controversia se concentra especialmente en los criterios utilizados por la comisión evaluadora y en diferencias de puntaje consideradas determinantes para el resultado final.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la comparación económica de las ofertas. Según la documentación presentada inicialmente, la UTE Sanos-Premedic propuso una cápita de $125.200 por afiliado, mientras que Medicus ofertó $133.750.

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Posteriormente, la cartera de Seguridad solicitó una nueva cotización a Medicus, que redujo su propuesta a $127.500. Sin embargo, en la tabla comparativa incluida en el dictamen de evaluación ambas ofertas aparecen con el mismo valor, luego de una adecuación aplicada a la propuesta de la UTE competidora para ajustarla a los parámetros establecidos por la Unidad Operativa de Contrataciones.

Las observaciones también alcanzan a la evaluación técnica. En el ítem vinculado a la cantidad de afiliados, Medicus recibió el puntaje máximo al acreditarse 236.898 socios. En cambio, la UTE Sanos-Premedic obtuvo cero puntos en ese rubro.

La empresa presentó posteriormente documentación de la Superintendencia de Servicios de Salud que, según sostuvo, acreditaba 250.215 afiliados. No obstante, la Comisión Evaluadora mantuvo la calificación original. La diferencia final entre ambas propuestas fue de nueve puntos, mientras que el apartado referido a cantidad de afiliados otorgaba hasta 20 unidades.