La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 48 horas que se llevará a cabo el jueves 3 y viernes 4 de septiembre, afectando a más de 27 aeropuertos en todo el país. La medida incluye paros, movilizaciones y asambleas que se desarrollarán en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, solo estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

La protesta abarca los principales centros aeroportuarios del sistema aéreo nacional, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aunque se plantea con un alcance federal. Fuera de las franjas de paro, las operaciones continuarán normalmente, pero los pasajeros con vuelos programados en esos intervalos podrían experimentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en los servicios comerciales.

Reclaman incumplimientos salariales y desfinanciamiento en áreas clave.

El origen del conflicto radica en una acumulación de incumplimientos que el sindicato atribuye al gobierno nacional. Desde enero, según ATE, las autoridades no han abonado los adicionales salariales acordados en paritarias y la negociación sectorial permanece cerrada. Además, el gremio denuncia un deterioro constante de las condiciones laborales y un desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos del país.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expresó: “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.

El dirigente responsabilizó a las autoridades por las posibles consecuencias en el tráfico aéreo: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”.

La protesta no implica la suspensión total de operaciones durante las 48 horas

Aguiar añadió que “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”. Advirtió que, sin una instancia de diálogo responsable y real, “necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

La protesta no implica la suspensión total de operaciones durante las 48 horas, sino que estará limitada a las franjas horarias establecidas. El impacto dependerá también de las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias. Desde ATE señalaron que la medida fue comunicada con anticipación para permitir la organización de todos los actores del sistema aéreo.

Este reclamo se enmarca en un contexto más amplio de pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores de la administración pública nacional, que según ATE supera el 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En particular, los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) denuncian una situación crítica por la naturaleza estratégica de sus tareas.

ATE lanza 48 horas de protestas en aeropuertos el 3 y 4 de septiembre por incumplimientos salariales

El sindicato también alertó sobre la obra en curso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la refacción y ampliación de la terminal avanza sin la actualización correspondiente de las partidas presupuestarias. Esto, a juicio de ATE, compromete la seguridad tanto de los trabajadores como de los pasajeros, debido a la falta de recursos y herramientas adecuadas para la ejecución del proyecto.

Ante la ausencia de respuestas oficiales, ATE formalizó tres demandas concretas: el pago de los salarios con los aumentos acordados en ítems extra paritarios, la reapertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos. El sindicato advirtió que si el Gobierno no atiende estos reclamos antes del inicio del paro, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.