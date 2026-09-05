Atacaron a golpes a remisero y le robaron el auto: tienen 14 y 15 años

Lograron atrapar a dos involucrados y el tercero se dió a la fuga.

Dos adolescentes de 14 y 15 años que junto a un tercer sujeto que se dio a la fuga le robaron el auto a un remisero en el barrio San Cayetano fueron aprehendidos en la zona de La Herradura tras un aviso al 911.

El hecho ocurrió en la zona de República Árabe Siria al 1900 donde un remisero de 61 años fue abordado por tres masculinos, quienes mediante golpes de puño le sustrajeron el vehículo.





Tras el alerta radial, fue personal del Grupo de Prevención Motorizada el que interceptó en la zona de Rivadavia y Salvador Vivas el Fiat Cronos que había sido sustraído momentos antes: en el interior del rodado aprehendieron a los dos menores.

Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

traslado de ambos menores al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

Desde eldispusieron la notificación de la causa y el