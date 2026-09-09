Fuego, explosión y tensión durante la madrugada en el barrio Don Bosco

Una Fiat Fiorino blanca se incendió durante la madrugada de este miércoles en la esquina de Chaco y Bolívar, en el barrio Don Bosco de Mar del Plata.

El fuego fue advertido durante la madrugada y hasta el lugar se desplazó una dotación del cuartel de Bomberos Centro, que trabajó para controlar las llamas. Luego de unos minutos, los efectivos lograron extinguir el incendio.

De acuerdo con el parte oficial, se trataba de una Fiat Fiorino de color blanco. Al momento del incendio, el propietario del vehículo se encontraba en el lugar y manifestó que contaba con seguro.

También intervino personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata, que realizó un corte de tránsito en las calles de la zona para facilitar el trabajo de los bomberos.

El operativo finalizó sin que se registraran víctimas ni personas heridas, por lo que no fue necesario trasladar a nadie a un hospital o clínica. Por el momento, no fueron informadas las causas que provocaron el incendio.