Huyó en un auto, chocó con un poste y escapó a pie: tenía pedido de captura

Un hombre de 33 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activo y que circulaba junto a otro sujeto en un auto Peugeot 207 que se dió a la fuga de la policía y chocó contra un poste de luz, fue aprehendido este martes por personal policial: en el rodado secuestraron un inhibidor, dos celulares y una pistola calibre nueve milímetros.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que intentó identificar el rodado que se dió a la fuga hasta chocar contra un poste de alumbrado en inmediaciones de Bouchard y Juana Manso.

Sucedió este martes en jurisdicción de la comisaría tercera.

Tras detenerse, dos hombres descendieron del vehículo y emprendieron la fuga a pie: uno de ellos ingresó al patio de una vivienda luego de saltar la reja perimetral, donde fue alcanzado y reducido por el personal policial.

Al verificar sus datos se estableció que registraba un pedido de captura activo, solicitado el 27 de julio de 2026 por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 en una causa vinculada al quebrantamiento del régimen de salidas transitorias y régimen abierto.

Secuestraron un arma y un inhibidor. Un cómplice se dió a la fuga.

En el interior del automóvil observaron un arma de fuego en el sector del acompañante por lo que la fiscalía de Flagrancia avaló una requisa de urgencia y así secuestraron una pistola Pietro Beretta calibre nueve milímetros con cargador colocado y siete cartuchos, además de un inhibidor de señal y dos celulares.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra, captura y evasión y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.