Chocó un deck en Güemes y quedó a centímetros de una vidriera: buscan al conductor

El estruendo de un fuerte impacto rompió la tranquilidad de la madrugada del sábado en la zona de Güemes. Un vehículo perdió el control, se llevó por delante un deck y terminó a centímetros de la vidriera de un comercio.

El episodio ocurrió alrededor de la 1.30 en Güemes entre Alvarado y Avellaneda. Recién horas después, antes de la apertura de los comercios, los trabajadores se encontraron con la estructura completamente destruida y restos del vehículo esparcidos por el lugar.

La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad de un local vecino. En las imágenes se observa cómo el conductor dobla con una curva muy pronunciada y termina impactando contra la estructura de la vereda.

El episodio ocurrió alrededor de la 1.30 en Güemes entre Alvarado y Avellaneda.

Antonella, empleada de la juguetería Educando, contó que llegaron al comercio y descubrieron el escenario. “Antes de la apertura vimos lo que había ocurrido acá en el deck, que estaba todo caído”, relató.

La cantidad de piezas plásticas encontradas permitió sospechar rápidamente que se había tratado de un choque. “Intuíamos que fue un accidente de tránsito o algo similar por el tema de que había partes pertenecientes a un auto”, explicó.

Según la información que los vecinos pudieron aportar, el vehículo involucrado sería un auto blanco. “Todavía, por lo que tengo entendido, no tenían bien definido quién fue, pero sí sabemos que vino, chocó y volvió”, señaló Antonella.

La estructura dañada pertenece al mobiliario urbano de Güemes.

La trayectoria del vehículo generó especial preocupación porque, de no haber estado el deck en su camino, el impacto podría haber sido directamente contra el comercio. “Era derecho al local, porque claramente fue en diagonal y se dirigía directo a la puerta”, afirmó la trabajadora.

La estructura dañada no pertenece a la juguetería, sino que forma parte del mobiliario urbano de Güemes. Desde el comercio, según explicó Antonella, se ocupan diariamente de mantenerlo y limpiarlo.

El episodio también volvió a poner bajo la lupa la velocidad con la que circulan algunos vehículos por una zona comercial donde, durante buena parte del día, hay una importante presencia de peatones.

“Lamentablemente sí. Los autos vienen muy rápido”, cuestionó Antonella. Y agregó: “La Municipalidad constantemente está con el control, pero la verdad es que la gente no respeta nada”.

Ahora resta determinar quién conducía el vehículo y reconstruir con precisión cómo se produjo el impacto. Ante la posibilidad de que algún vecino reconozca el vehículo o cuente con información, deberán comunicarse con el Centro de Operaciones y Monitoreo para dar su testimonio.