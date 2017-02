Analía Schwartz: "Soy inocente y lamento si alguien pensó algo diferente, no sé por qué"

foto

Comenzó este jueves la primera jornada de audiencia en el juicio que investiga los presuntos abusos sexuales cometidos por la docente de música del Colegio Gianelli, Analía Schwartz. Antes de ingresar a Tribunales, la imputada habló con los medios sobre “la verdad”. “Si ellos dicen que están abusados, no es por mí”, afirmó ante los micrófonos y con la presencia de otros profesionales de la institución que llegaron al lugar para apoyarla.

Dos momentos importantes tendrá la jornada de este 23 de febrero en la que se juzga a Schwartz por nueve casos de abuso sexual infantil y seis de corrupción de menores. Durante las primeras horas de la mañana, los jueces del Tribunal Oral Criminal 1 Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale identificaron a la imputada, le comunicaron los cargos por los que será juzgada y escucharon los alegatos de apertura. Luego, hizo uso de la palabra las querellas a cargo de César Sivo, Cristian Prada y Eduardo Toscano, y cerró la etapa la defensa a cargo de Patricia Perelló.

“Soy inocente y lamento si alguien pensó algo diferente, no sé por qué", dijo en rueda de prensa la docente. “Queríamos el juicio lo más rápido posible porque es importante que se escuchen todas las versiones", sostuvo la mujer y aclaró que esperar esta instancia fue “muy duro".

Muchos docentes del colegio ubicado sobre avenida Fortunato de la Plaza 4949, llegaron a apoyar a la docente en este primer día de juicio. “Son mis compañeros, estaban conmigo, mis amigos y mi familia", resumió.

“Hoy es Analía y mañana puede ser cualquiera, porque estamos viviendo en una sociedad muy irracional que no reflexiona antes de hacer denuncias, antes de escuchar de manera ingenua", fueron las palabras de la defensora Patricia Perelló, que resumió las acusaciones: “Esto es un ataque a los docentes" y de inmediato exclamó: “¿Hay una epidemia de abusos entre docentes de música y gimnasia? Por favor, volvamos a la normalidad".

La abogada reiteró antes los medios locales que fue hecho un pedido de protección debido a diversas amenazas de muerte que recibió tanto ella como su defendida y las familias de ambas.

En cuanto a las Cámaras Gesell, cuyas declaraciones grabadas serán observadas en el salón de conferencias de Tribunales durante las primeras cinco jornadas de debate, Perelló sostuvo: “Son un indicador, hay un montón de chicos que no fueron, otros que no dijeron nada y otros que dijeron cosas que no tienen ton ni son". "Acá no pasó nada, absolutamente nada", concluyó.