Una pelea por los nenes y un disparo en la cara que perforó un pulmón: pelea por su vida tras ser baleado por el ex de su pareja

“Uno muy grave, el otro prófugo”. Así puede resumirse la situación de los dos sujetos que protagonizaron una violenta discusión en el barrio Nuevo Golf el sábado al mediodía y que terminó cuando uno de ellos baleó en el rostro al otro.

La víctima, identificada como Sergio Chávez (32 años), se encuentra estable hemodinámicamente, pero está con respiración asistida ya que el impacto en el rostro también perforó un pulmón. “Sigue neuro sedado en estado muy grave”, aseguraron las fuentes consultadas por 0223.

Las actuaciones se hicieron en la comisaría quinta.

En el marco de la investigación que inició personal de la comisaría quinta y que se encuentra a cargo de la fiscal Romina Díaz, se solicitó la detención del autor del disparo, quien fue identificado por varios testigos que estaban en inmediaciones de las calles 71 y Gianelli cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo a los datos recabados, al prófugo le dijeron que el herido (pareja de su ex esposa) había golpeado en reiteradas oportunidades a sus hijos menores, por lo que fue a buscarlo y le disparó tras una pelea en el frente de la casa. Tras el ataque se dio a la fuga mientras trasladaban a Chávez de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó al shock room en grave estado.