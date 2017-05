Erica Romero: “No pensé que iba a ser para tanto”

Cuando el fiscal Leandro Arévalo la entrevistó en la sede de la comisaría tercera de Mar del Plata, Erica Romero le confesó que no se imaginó que provocaría semejante situación, con toda la sociedad intentando dar con su paradero y confirmó que se fue por sus propios medios.

La joven fue hallada en horas de la tarde, en una vivienda de Aguado al 1600, en el barrio Colinas de Peralta Ramos, luego de que personal policial lograra identificar al hombre que la acompañaba el sábado por la noche y aparece en el video difundido por las autoridades en las últimas horas.

“No pensé que iba a ser para tanto. Me siento bien, me fui voluntariamente”, le dijo Erica al fiscal Arévalo. En declaraciones a la prensa, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó que la mujer de 32 años “no tenía dimensión de la búsqueda” que se generó en Mar del Plata y todo el país.

Según trascendió, la joven se habría ido para estar con el hombre con el que se la vio en el video. Al parecer ambos habrían comenzado un romance y en esas circunstancias fue que abandonó su casa. “Me quedé sin batería en el celular”, le informó al fiscal y ratificó que el mensaje publicado en su muro de Facebook el domingo por la noche lo había escrito ella.