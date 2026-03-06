Encontró masturbándose frente a sus hijos al dueño de la habitación que alquilaba y lo apuñaló

En las últimas horas, en la zona de 523 entre 18 y 19 de Tolosa, un hombre de 68 años debió ser trasladado al Hospital San Roque de Gonnet después de presentar puñaladas en el pecho, el cuello y la cara. Según trascendió, actualmente permanece internado en grave estado.

El ataque habría sido perpetrado por una mujer, que le alquilaba una habitación de la casa para vivir con sus hijos de 9 y 7 años. Fue ella quien se presentó ante la policía y se adjudicó la autoría: explicó que lo había encontrado masturbándose enfrente de los nenes.

Las autoridades policiales arribaron al lugar tras un llamado al 911. Un vecino se había comunicado para alertar sobre un hombre herido en la calle. También arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médico de Emergencias (SAME) que lo trasladó al hospital en Gonnet donde quedó internado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15, que caratuló la causa como homicidio en grado de tentativa.