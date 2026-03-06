Video: atropelló a una motociclista, huyó y lo encontraron por las cámaras

El hecho ocurrió este jueves en Fortunato de la Plaza y Aguado.

Nuevamente una moto es protagonista de un siniestro vial y vuelve a ser víctima de un choque, en una semana en el que dos personas a bordo de rodados murieron como consecuencia de accidentes de tránsito.

En este caso, el hecho ocurrió en Fortunato de la Plaza (avenida 39) y Aguado, este jueves cerca de las 10.30 cuando una chica fue arrollada por un Renault Logan.

El fuerte impacto generó que la joven fuera arrastrada por varios metros pero el conductor del vehículo sólo bajó a ver si estaba bien y "se fue".

"Por favor, necesitamos encontrar al dueño de este auto o localizar su número de patente, porque bajó a ver a la víctima y se fue", denunciaron a 0223 sus familiares.

De acuerdo a su relato, la chica "se quebró el brazo, tiene las piernas vendadas y está toda golpeada".

Finalmente, la historia dio un vuelco en la mañana de este viernes, cuando su amiga confirmó a este medio que habían encontrado al hombre aunque no recibieron la mejor noticia. "Lo pudimos hallar, pero no tiene seguro. Pudimos dar con el chabón, cuando logramos comunicarnos nos dijo que no tiene seguro. En teoría va a depositar todos los gastos que tuvo mi amiga del hospital y luego cuando esté el presupuesto del arreglo de la moto, pero vamos a ver qué pasa", subrayó.