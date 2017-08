Alvarado-Aldosivi, el "clásico maldito" que cumple 20 años sin jugarse

Una fecha que nada tiene para celebrar, pero sí puede servir para analizar. Hace 20 años, Aldosivi y Alvarado, Alvarado y Aldosivi, se enfrentaron por última vez en su historia. El clásico más fuerte del fútbol marplatense, desde entonces, no se jugó más luego de una serie de incidentes entre sus parcialidades. Y salvo una situación deportiva oficial que se presente, entre el temor del costo político y el desinterés dirigencial, dificilmente esto pueda cambiar.

Aquella última vez sucedió la tarde del domingo 10 de agosto de 1997, trece días antes del debut de Aldosivi en la B Nacional (con Salvador Daniele de entrenador), en una temporada que culminaría con la final perdida ante Belgrano por el ascenso a primera. Por eso, presentó un equipo plagado de jóvenes que luego se destacarían: David García Lorenzo, Eloy "Taca" Bernaola, Martín Ruiz, entre otros. Todos conducidos por el exgoleador Oscar Delarroca. "Era la primera vez para muchos de nosotros poder jugar en una cancha llena, y en el patio de la casa de ellos", contó a 0223 Martín Gallo, por entonces con volante derecho titular con 17 años.

En tanto, Alvarado era dirigido por el recientemente fallecido Norberto Eresuma. El "Torito" sería luego campeón del certamen, al derrotar en la final a Círculo Deportivo, título que lo clasificó a jugar el Torneo Argentino B desde octubre.

Sesenta efectivos policiales y 8 móviles se dispusieron para los 1.200 espectadores que, en realidad, eran un poco más, según la crónica de entonces del Diario El Atlántico. Erróneamente se eligió la cancha de River, en Teodoro Bronzini (ex Los Andes) y Matheu. "La verdad que todavía no sabemos por qué jugamos ahí, deberíamos haber jugado en el Mundialista", sostuvo Facundo De Llano, referente del "Torito" a 0223.

El partido duró apenas media hora. Antes del pitazo inicial, un hincha de Alvarado agredió con una piedra al sargento José Disipio de la Seccional cuarta. Corridas, balas de goma, y un partido que igual comenzó bajo la decisión del árbitro Jorge Di Salvo. Luego, un paredón perimetral que cedió y un alambrado que se rompió. A los 20 minutos de juego, el ingreso de la parcialidad de Aldosivi para nuevos disturbios con la policía, que arrojó gases lacrimógenos que alcanzaron incluso a los jugadores. Discusiones, vidrios del vestuario visitante roto, un caos que por poco no pasó a mayores. Todo terminó con el juez decidiendo reanudar el partido, con el aval policial de haber controlado la situación. Pero Aldosivi se negó, con lógica, a volver al terreno de juego.

"Fue lamentable, necesitábamos un punto para ser campeones y nosotros queríamos terminar el partido sí o sí. Recuerdo ir al vestuario de ellos enojado a pedirles que sigan jugando. Pero con el paso del tiempo, entendí que pedir aquello fue una locura", agregó De Llano con sinceridad. Mientras que Gallo, hoy jugador de General Urquiza en el torneo local, sostuvo: "Eramos plenamente visitantes. Cuando llegaron los hinchas de Aldosivi, se desmadró todo. Era imposible seguir jugando, con parte del alambrado roto y la gente de Alvarado todavía en la cancha. Si llegábamos a hacer un gol, nos mataban a todos", manifestó.

La salida del predio "La Pradera" de River fue una odisea para Aldosivi. "Estuvimos como hasta las seis de la tarde para poder salir del vestuario. Fue el partido más largo que jugué", añadió Gallo. En la semana, el Tribunal de Disciplina determinó que Alvarado ganó 1 a 0 porque su rival no se presentó a continuar el partido.

Lo cierto es que no hubo nunca más un reencuentro entre ambos clubes. Ese partido de hace 20 años, marcó el final de escasos años previos pero que fueron sumamente apasionantes con duelos relevantes entre Aldosivi y Alvarado, donde siempre pelearon los títulos mano a mano y con planteles de jerarquía.

En el Puerto mantienen hoy como bandera de la rivalidad aquel 13 a 0 insólito ante un disminuído rival, y las dos finales de 1996 que culminaron con triunfos 2 a 0 y clasificaron al equipo a la B Nacional. Y en el ex barrio del Matadero, sigue siendo inolvidable el 1-0 con gol de "Tato" Vidal en cancha de Nación para quitarle el invicto y la punta al "Tiburón" y luego ser campeones del torneo local de 1990 (con pasaje al Torneo del Interior incluído). O los también 1-0 en el Minella y el San Martín del Torneo Argentino "A" de 1995.

El paso del tiempo no hizo más que agigantar la rivalidad, al punto de que jóvenes que ni habían nacido cuando se jugó el último encuentro, hoy son capaces de pelearse en la calle por "defender sus colores". Tal vez el remedio implementado por el ámbito dirigencial y político, haya sido peor. Los dos clubes de fútbol más convocantes no pueden jugar ni un partido a beneficio (cuando se diagramó para el Materno, meses atrás, jugadores de aquella época recibieron trabas políticas para realizarlo) porque hay miedo, miedo al que no lo han batallado con convicción y capacidad operativa para quebrarlo.

Queda la esperanza de un cruce deportivo en el futuro. "Alvarado va a ascender y los vamos a enfrentar", advierte con confianza Facundo De Llano. Solo una categoría los separa ahora.

Desde las dirigencias han enviado mensajes que suman a la paz que los violentos no tienen: cenas, visitas mutuas a los predios de los presidentes José Moscuzza y Pablo Mirón, encuentros de divisiones infantiles... Incluso amagaron a diagramar un amistoso. Ese es el camino para que la rivalidad vuelva a quedar donde tiene que quedar: dentro del campo de juego.

Síntesis del partido (Fecha 12 - Torneo local)

Alvarado: David Mejías; Hugo Galvarne, Germán Tempone, Claudio Queral y Javier Pizzo; René Junco, Rubén Porco, Facundo de Llano y Christian Otero; Leandro Valinotti y Marcelo Marín. DT: Norberto Eresuma.

Aldosivi: Guillermo Benítez; Walter Egozque, Martín Silwa, Carlos Arias y David García Lorenzo; Martín Gallo, Vera, Martín Ruíz y Eloy Bernaola, Matías López y Diego Becchi. DT: Oscar Delarroca

Árbitro: Jorge Di Salvo

Cancha: River Plate

Recaudación: $5000 (1200 boletos)

Incidencias: suspendido a los '30 por incidentes (empataban 0 a 0). El tribunal le dio por ganado el partido a Alvarado 1 a 0.

Agradecimientos: Darío Aranda de www.historiadelfutbolmarplatense.com y Diego Berrutti (fotógrafo de 0223).