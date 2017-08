Ahora sí, se venden las entradas para River - Instituto

Un papelón más en el fútbol argentino. Que la Súperliga, que el cambio de dirigentes, que la mar en coche. Nada ha cambiado y las desprolijidades siguen a flor de piel, ensuciando en cada decisión la imagen del manoseado fútbol nacional. Esta vez fue el turno de la Copa Argentina y los idas y vueltas para terminar confirmando, a última hora de la tarde que, finalmente, como había anunciado 0223 el miércoles, River e Instituto jugarán el domingo a las 21.10 en el José María Minella, por los 16avos de final del torneo que intenta ser federal.

Que sí, que no, que sí de nuevo, que no otra vez y, sobre la hora, sí. En el medio, muchas reuniones, incluida una de Comité Ejecutivo de AFA, en la que todos se pusieron de acuerdo en respetar el pedido de los equipos de ascenso por la falta de jugadores y aceptar la postergación de los partidos de River y Boca programados para los próximos días. El club que tiene como presidente a uno de los vices de la AFA, Daniel Angelici, acató y el choque ante Brown de Madryn se trasladó al 13 de septiembre. Los "millonarios", de ideas contrarias a la actual conducción, le hicieron frente, se mantuvieron en su postura de jugar sí o sí más allá de los argumentos esgrimidos con razón por Instituto de Córdoba y no hubo forma de torcerles la mano. En un momento de la tarde pareció que sí, pero finalmente Rodolfo D'Onofrio se mostró inexpugnable, la gente de la "Gloria" se cansó del manoseo y se oficializó el partido del domingo en Mar del Plata.

Y recién ahí, pasadas las 20 de este jueves, pudieron abrir el link para que las entradas queden en venta, más allá que el afiche ya estaba puesto desde ayer. Entonces, a través de www.autoentrada.com ya se pueden adquirir los lugares para el importante encuentro que recibirá el Mundialista. La organización determinó que toda la platea cubierta sea para River, que a diferencia de lo que pasa habitualmente, ocupará la popular sur y tendrá ese mismo sector de la descubierta a disposición. Por su parte, Instituto se ubicará en la popular norte (ingreso por Canosa) y la platea descubierta de ese lado.

Las entradas que ya están a la venta por internet, tienen un valor de $300 la popular, $600 la descubierta y $800 la techada, que se abonarán con tarjeta de crédito y se deberán retirar en el local Rapipago del Paseo Aldrey (Sarmiento 2638), viernes, sábado y domingo de 9.30 a 19, con el titular de la tarjeta con DNI y mail impreso.

En caso de quedar un remanente, se venderán en las boleterías del sector sur del José María Minella, el sábado de 10 a 18 y el domingo de 9 a 15.