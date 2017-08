Indio Solari: “Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía”

Cinco meses después de un recital trágicamente inolvidable, el Indio Solari brindó una entrevista grabada desde su casa en Parque Leloir en el que habló mucho sobre lo acontecido en la ciudad de Olavarría, cuando el multitudinario recital de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, terminó con dos personas muertas.

En diálogo con FM La Patriada, el músico criticó la difusión inicial de la noticia, donde se informó que había 7 muertos: "Quieren dar la primicia y tiran cualquier cosa, es la escuela de Chiche Gelblung: 'que la verdad no te arruine la noticia'. Me dolió que hayan dicho que había una nena de cinco años. Hay una necesidad de enturbiar el asunto: macanear con los muertos ya está mal, pero cuando metés a una criatura es de mala leche", sentenció.

Durante sus dichos, hubo un tramo en el que Solari fue contundente: "La mayoría de la gente que ha opinado sobre mí por lo que ocurrió en Olavarría es gente que no me conoce. Es raro que opinen intimidades de uno. Yo no podría describirlos cómo son. Ahora sí: sé que son unas canallas, canallas resentidas. No me conocen, no saben nada de mi. Al amigo Petinatto lo vi dos veces en mi vida, que salte así a morderme el cuello me sorprende. Te dan ganas de mandar todo a la mierda porque no empecé antes de ayer con esto".

En esa línea, Solari también le apuntó al periodista Antonio Laje, del que dijo: "Tener que salir a defenderme de estos pelotudos me da vergüenza, son una máquina de decir mentiras".

"Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si alguien se llega a torcer un tobillo me van a dar cadena perpetua", dijo el músico y destacó: "Ahora están deseando que el juez encuentre algo".