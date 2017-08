Por el mal estado de las calles, no pasa el colectivo y unos 200 chicos llevan más de un mes sin ir a la escuela

Desde el 13 de julio pasado, unos 200 alumnos que pertenecen a tres establecimientos educativos de Mar del Plata no pueden ir a clases, debido a que el colectivo que los acerca no puede ingresar a la calle por el barro y el agua.

“Hace más de un mes que estamos así porque el colectivo de la línea 501 no entra por el poco y casi nada asfalto que hay. Unos días antes se encajó uno y otro casi vuelca. Hasta que esto no se solucione, los micros no pueden ingresar y unos 200 chicos, que conforman la mitad de la matrícula, se quedan sin clases. Y lo que es peor, unos 50 también se quedan sin comer aquí”, explicaron desde la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 34.

Esta situación de desamparo la padecen tres establecimientos educativos que están sobre la calle 479 y 10 de Febrero, a la altura del kilómetro 12.5 de la avenida Antártida Argentina: además de la secundaria, está la Primaria 44 y el Jardín de Infantes 930, todos dependientes de la provincia de Buenos Aires.

“Los problemas no son nuevos pero se han agravado en los últimos meses. Por ejemplo en la escuela necesitamos la limpieza del tanque de agua y los directivos deben trasladarse con sus propios vehículos y asumiendo los gastos del combustible, hacia el Consejo Escolar (Colón casi Champagnat) para buscar bidones de agua. Y a eso le sumamos las problemáticas de infraestructura, que desde hace años se acrecientan por compartir un edificio con alumnos de secundaria, primaria y jardín de infantes”, reclamaron desde la institución.