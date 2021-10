Alumnos y docentes de la escuela 38 cortan la costa: "Necesitamos un edificio ya"

Casi 400 alumnos de la escuela secundaria 38 cursaron este año en las instalaciones del CEF Nº1, en condiciones precarias, a la espera de que las autoridades cumplan su compromiso de conseguirles un nuevo edificio donde mudar el establecimiento.

Cansados de las promesas que escucharon desde el inicio del año, este miércoles realizaron una clase pública en la costa, donde interrumpieron el tránsito de dos carriles, para pedir una respuesta "ya".

"La escuela 38 de Mar del Plata necesita un edificio hoy", sostuvo Carina González, preceptora del establecimiento durante la protesta.

Según relataron alumnos, docentes, no docentes y familiares de los chicos, desde principio de año enviaron notas a las autoridades tanto del Consejo Escolar como de la Jefatura Distrital para plantearles la situación de una escuela que se encontraba en pleno crecimiento cuando se quedó sin edificio por problemas de infraestructura.

Los alumnos de la Escuela Secundaria 38 reclaman un edificio para poder cursar.

En 2018 el inmueble ubicado en Independencia y Roca se puso a la venta, por lo que en 2020 -un año atravesado por la pandemia- el establecimiento se mudó al CEF.

La promesa de las autoridades era alquilar el excolegio San Marcos, en 11 de Septiembre y Olazábal. "Es lejos de donde funcionábamos antes, pero nos dijeron que era el lugar disponible", contó la preceptora.

Sin embargo, marcó que las gestiones que se suponían iniciadas a principio de año no tuvieron ningún tipo de avance. "Hoy casualmente hubo una reunión. Se citó a la directora, a tres padres y docentes y les transmitieron lo mismo, que una persona de La Plata que no sabemos quién es está con el tema, el alquiler, la contratación. Pero es nada esto. Y nosotros no tenemos escuela", se quejó.

La comunidad educativa de la escuela 38 espera respuestas de las autoridades.

Según relataron desde el establecimiento, la Escuela Secundaria 38 es una de las pocas que tiene orientación en comunicación y por eso era muy elegida por los chicos. "Llegamos a tener 430 alumnos y ahora ya bajamos a 380", precisaron.

La escuela, según contó Marcelo Basso, docente y delegado gremial, tiene mucho sentido de pertenencia por parte de la comunidad educativa, pero los padres retiran a los chicos por la falta de garantías de un lugar acorde para cursar: en el CEF tienen 8 de las 12 aulas que necesitan y comparten espacios y baños con adultos.