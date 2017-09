Los vecinos del sur de la ciudad ya no saben qué hacer para que las verdaderas soluciones lleguen a sus calles. Este fin de semana volvió a caer agua y parece que "con cada lluvia, el sur de Mar del Plata desaparece un poco más como urbanización".

"Los arreglos que hicieron son escasos frente a la realidad que afronta la zona", sentenció en diálogo con 0223 Daniel Machado, vecinalista de Jardín de Peralta Ramos.

Para este fin de semana había programado reparaciones en tres lugares más, pero con la lluvia todas las actividades se suspendieron. "Por suerte no ha ocurrido nada grave, no hay vecinos evacuados, pero la verdad es que las soluciones que nos dan no alcanzan", explicó el hombre.

Según explicó el referente, el municipio dispone sólo de tres equipos para la reparación de las calles en esa zona de la ciudad. Entre ellos, dos motoniveladoras y una pala "que no funciona y recién este jueves estaría de nuevo en funcionamiento".

"Más allá del diálogo con el municipio, que ha mejorado con el tiempo, vamos a tener que salir con una movida más grande", concluyó Machado en la voz de cientos de vecinos que sufren cada vez que el pronóstico anuncia precipitaciones.