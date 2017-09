Familiares del Repunte quieren pintar un mural en el Puerto, pero el Consorcio no los autoriza

El próximo fin de semana se cumplen tres meses del hundimiento del buque El Repunte, y los familiares de las víctimas como todos los sábados de homenaje realizarían la tradicional marcha de las 16 horas y luego pintarían un mural en recordatorio a su memoria. Ya estaba todo arreglado con el titular del Consorcio Portuario, Martín Merlini, que así se haría, sin embargo este lunes el presidente de la entidad dio marcha atrás sin decir por qué.

"Le mandó un mensaje a mi hermana diciendo que no, que no nos autorizaba", explicó a 0223 Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo, capitán del barco hundido, y aclaró: "No nos dijo por qué, cuáles eran las causas por las que no podíamos hacer la intervención".

El mural iba a ser pitando por Julián Roura, uno de los artistas plásticos más reconocidos de la ciudad, en las Terminales 2 y 3. "Desde hace un mes que veníamos hablando y Merlini nos decía que sí, ya teníamos todo arreglado, pero ahora todo quedó en la nada".

"El Puerto está intervenido por pintadas de agrupaciones políticas, gremios, equipos de fútbol, ¿y nosotros no podemos hacer un mural?", se preguntó Sánchez. "A diferencia de muchos de ellos hicimos todo por el camino correcto, pedimos autorización, no entendemos", reclamó.

Este mismo martes, los familiares de las víctimas de El Repunte se acercarán al Consorcio Portuario para pedir por escrito la respuesta al pedido. "Si nos dicen que no, que lo dejen escrito", aclaran.

La cuestión no termina allí. "Además nos dijo que el Puerto ya tiene un lugar para muertos y desaparecidos para poner una placa, que si queríamos una ellos la financiaban", indicó la hermana del capitán y concluyó: "Esto es otra cosa, un mural es una intervención cultural, un recordatorio de lo que pasó para que no haya ningún hundimiento más".

