Cruces por Santiago Maldonado, la pesadilla de un concejal por el huracán Irma y otras deudas de Pulti

Cruces por la desaparición forzada de Santiago Maldonado

La desaparición forzada de Santiago Maldonado llegó al Concejo Deliberante. En la última sesión, la concejal Marina Santoro afirmó que “hay un gobierno nacional que intenta esconder debajo de la alfombra que estamos ante un caso de desaparición forzada en la Argentina, el primero en democracia, un caso sumamente grave”.

Y remarcó: “Es importante que no se ideologice esta cuestión porque en la construcción de un enemigo interno en la Argentina es un antecedente político e institucional al que no queremos volver porque tiene que ver con las épocas más oscuras de nuestro país”.

“La Gendarmería está involucrada, la política no puede seguir mirando al costado o siendo cómplice de esta situación”, sostuvo la edil opositora.

Por su parte, el concejal de la UCR, Gonzalo Quevedo, defendió al gobierno de Mauricio Macri. Dijo que “no hay más impunidad porque vamos a tomar las medidas que sean necesarias, vamos a dejar a la justicia actuar, no vamos a inventar ni elucubraciones ni falsas imputaciones, pero vamos a trabajar y no vamos a permitir que se use el dolor de la familia de Santiago Maldonado para hacer política”.

A su vez, agregó: “No vamos a aceptar quienes aquellos que perdieron una elección hoy se quieran aferrar a esta justa causa, no lo vamos a permitir, estamos para trabajar por todos y no vamos a manchar bajo ningún concepto el sacrificio de todos los que dieron hasta su vida, para que hoy nuestros hijos no vivan un solo día en dictadura”.

Reculando

En una entrevista a Radio 10 Mar del Plata, el presidente del bloque de concejales del massismo, Cristian Azcona, denunció que el funcionario Marcelo Lencina “da tarjetas como jefe de policía, se presenta ante los ciudadanos como jefe de policía, da notas en los medios de comunicación como jefe de policía. Sin embargo, Lencina no está designado por el Concejo Deliberante como jefe de Policía local”.

A las pocas horas de esas declaraciones, el edil opositor reculó y le pidió disculpas a Lencina. “Me equivoqué, pido disculpas”, habría admitido Azcona en una reunión mantenida en el despacho del intendente.

La pesadilla de un concejal por el huracán Irma

El concejal Eduardo Abud presentó un proyecto de resolución para que se incluya en el sitio web del Concejo Deliberante un resumen de las actas de reunión de las comisiones internas del HCD, donde conste la asistencia de los concejales y el dictamen que reciban los asuntos tratados por las mismas.

La iniciativa provocó una serie de humoradas entre los ediles. Algunos recordaron los faltazos constantes del edil y casi seguro diputado nacional, Juan Aicega, y otros fueron muy irónicos por la ausencia del concejal Nicolás Maiorano durante las últimas semanas en el cuerpo legislativo.

“Pobre Nico, estaba estresado por la campaña y se fue a descansar unos días a Miami y Disney pero lo agarró el huracán Irma. Igual, no se preocupen, al gordo lo devuelven seguro”, se escuchó en los pasillos del HCD en una catarata de risas.

Todos Unidos ¿triunfaremos?

Tras las Paso, este martes se realizó la presentación de la lista 509 Cumplir del Frente Justicialista en Mar del Plata con la participación de los candidatos y la incorporación de José “Pepe” San Martín en la nómina de concejales.

Luego del triunfo de la lista 2, el ganador de la interna y primer candidato a concejal, Fernando Maraude, se mostró entusiasmado y manifestó: “Estamos dando una demostración de unidad dentro del randazzismo”.

“Es una muestra de madurez política que se hayan sumado ‘Pepe’ San Martín y Alejandro Balsano. Siempre sostuvimos que las mayores diferencias las tenemos con el gobierno y que las pequeñas diferencias de las internas fueron salvadas”, ratificó Maraude desde la sede del partido ubicada en Independencia entre Falucho y Brown.

“El peronismo no va a morir nunca, menos en Mar del Plata”, aseguró San Martín, quien aceptó integrarse a la nómina de concejales, y resaltó: “Esta lista es el camino por el que vamos a reconstruir el peronismo”.

Balsano, que también se incorpora a la campaña, confirmó: “Nos sumamos a la lista para aportar nuestras propuestas. Siempre dijimos que el que gana conduce y el que pierde acompaña”.

Otras deudas que dejó Pulti

La municipalidad comenzó con la puesta en valor del teatro Colón, luego de largos meses de controversia con los dueños del inmueble. Se trata de una inversión de más de un millón de pesos.

En ese contexto, la concejal radical Cristina Coria afirmó “es una puesta en valor en buena parte adeudada por al anterior gestión”. A continuación, recordó que el gobierno de Pulti “tenía un compromiso de llevar adelante estas obras de reparación y de puesta en valor, que no sólo no cumplió con estos compromisos sino que tampoco cumplió con los pagos de los alquileres que también esta gestión ha afrontado a través de un convenio y que en parte ha comenzado a abonar”.

“Estamos realmente satisfechos con la tarea llevada adelante durante estos meses para que definitivamente este escenario tan importante para nuestra cultura, pueda comenzar a recobrar el valor arquitectónico y patrimonial que tiene”, finalizó Coria.

Pedido de camioneros

A través de una nota presentada en el Concejo Deliberante, el Sindicato de Choferes de Camiones reclamaron que en la redacción del próximo pliego de la prestación del servicio de operaciones del centro de disposición final de residuos se disponga la incorporación de las tareas que los trabajadores de ese gremio desempeñan en el nuevo basural.

“Trabajadores afiliados a esta organización sindical, desde hace un tiempo prolongado, prestan servicio dentro del predio de disposición final de residuos”, explicaron desde el gremio que encabeza Eva Moyano.