Conventillo de barrio Don Bosco: “Si nos sacan nos dejan en situación de calle”

Realizado el primero de los relevamientos ordenado por la justicia en una causa de juicio por desalojo, crece la preocupación de las familias que viven en el conventillo de calle Chile al 2000, en el barrio Don Bosco, predio por el que reclaman sus propietarios, oriundos de las ciudades de La Plata y Rosario.

Alertados por la situación, los residentes del lugar hablaron con 0223 de la problemática y expresaron su enorme incertidumbre por el futuro. “Después del incendio, el municipio prometió reubicarnos en otra zona, nos dijeron que nos iban a ceder unos terrenos, con módulos habitacionales, hasta que podamos nosotros levantar la vivienda. Ya pasaron seis meses y todavía estamos en veremos”, describió Hernán Palavecino, uno de los damnificados.

“Tenemos peligro de derrumbe, las cloacas se desbordan en las casas, hay paredes con corriente eléctrica, cada temporal es un dilema, se nos vuelan los techos, es un peligro” sumó a continuación Luciana Cabral, otra de las vecinas afectadas.

Las familias aclararon tener “toda la voluntad de desalojar el lugar, pero el tema es que a nosotros nos dejarían en situación de calle. Tenemos un techo, no es digno, pero tenemos un techo. Si nos desalojan quedamos en situación de calle”, insistió Palavecino al reflejar la delicada situación en la que se encuentran.

”Ellos nos prometieron terrenos fiscales, si nos dan esos terrenos para que podamos hacer una vivienda, no tenemos problemas de irnos del lugar. Pero si nos desalojan, no tenemos donde vivir y ahí vamos a tener que tomar otras medidas. A las calles no nos vamos a ir”, avisó Luciana.