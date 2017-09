Arroyo despidió a otro funcionario de su gabinete: Emiliano Mensor

A poco más de un día de la renuncia de Gustavo Schroeder, secretario de Hacienda del municipio, este sábado el intendente Carlos Fernando Arroyo tomó la decisión de despedir de su gabinete al director Coordinador en la secretaría de Gobierno, Emiliano Mensor.

Arroyo había elegido a Mensor en reemplazo de Álvaro Franproyen para cumplir la función de Director de Cooperativas de la comuna, a fines del mes de agosto, pero, llamativamente el radical nunca había firmado el decreto.

Unas semanas después, un funcionario con directa llegada al principal despacho de Luro e Yrigoyen había asegurado a 0223 que el intendente había decidido finalmente no nombrarlo en aquel cargo a pesar de que ya Mensor había mantenido reuniones con las cooperativas, y que el funcionario seguiría en la secretaría de Gobierno con el programa Mar del Plata Segura.

Sin embargo, lo cierto es que el hombre del círculo más cercano a Vilma Baragiola, ex secretaria de Desarrollo Social, este sábado dejó sus funciones municipales.

Lo había dicho el intendente el pasado 7 de septiembre: "Cuando alguna tarea no me convence cambio al funcionario y no me tiembla el pulso porque mi obligación es con los contribuyentes".