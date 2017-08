Arroyo corrió a Fanproyen y puso un nuevo interlocutor con las cooperativas

Dos funcionarios del Ejecutivo local serían desplazados de sus cargos, según adelantó el intendente Carlos Arroyo en el marco de un acampe que organizaciones sociales mantuvieron al iniciarse este mes de agosto frente al Palacio comunal.

A partir de esa fecha, el jefe comunal dispuso un nuevo interlocutor con las cooperativas. Se trata del radical Emiliano Mensor, quien estaba cumpliendo funciones en la secretaría de Gobierno.

En las próximas horas, de acuerdo a lo confiado a 0223 por parte de dos fuentes cercanas al titular del Ejecutivo local, se podría oficializar que Alvaro Franproyen deje la función de Director de Cooperativas de la comuna. Mensor ocuparía ese cargo.

Mientras tanto, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie llevaron adelante este lunes una protesta frente a la municipalidad. Específicamente el reclamo de las cooperativas de trabajo se realizó para que el Ejecutivo local cumpla con los compromisos que asumió con relación a la construcción de viviendas.

Martín García, del Movimiento de Trabajadores Excluidos en la CTEP, comentó: “Desde hace un mes tenemos 300 trabajadores capacitados frenados y con los materiales comprados para la construcción de 56 viviendas pero no podemos empezar a trabajar porque el Ejecutivo no cumple con las responsabilidades que le corresponden”.

“En los terrenos donde se van a construir las viviendas el municipio debe garantizar la electricidad, terminar de abrir las calles y mojonar las tierras. Se la pasan prometiendo, pero no hacen nada”, detalló.

A su vez, García agregó: “Hace más de un mes que venimos discutiendo sobre la tarjeta de alimentos que actualmente está en $200 y no tenemos ninguna respuesta concreta”. “Existe el programa Mejor Vivir cuyos fondos maneja el municipio, pero no empezaron a implementarlo. Todas estas cuestiones que el gobierno municipal no resuelve nos dan a entender que a Arroyo no le importamos quienes queremos trabajar”, finalizó.

Por su parte, Rodrigo Hernández, coodinador de Barrios de Pie en Mar del Plata, dijo que "esta evidente falta de gestión desde el Estado municipal perjudica de manera directa a las familias que hoy poseen vulnerado su derecho a una vivienda propia”.

“Es claro que la construcción de este importante número de viviendas podría mejorar sustancialmente la realidad de decenas de personas que hoy viven en situación de calle. A su vez, la ausencia del cumplimiento de la municipalidad atenta contra la posibilidad de acceder a un empleo de 300 familias que participarían en el trabajo de construcción de las viviendas”, aseguró.

En declaraciones a Radio 10 Mar del Plata, Hernández detalló que “hay un nuevo interlocutor del municipio con las cooperativas”. “Hace varias semanas que ya no hablamos con el Director de Cooperativas de la comuna, Álvaro Fanproyen. Emiliano Mensor es el nuevo interlocutor con las cooperativas”, recalcó.