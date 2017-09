Tras un violento robo, la primaria 43 tuvo que suspender las clases en sus dos turnos

Producto de un importante robo sufrido en la madrugada, en la Escuela Primaria Nº43 y en la Secundaria Nº60 este lunes no se dictaron clases durante el turno mañana y tampoco se darán en el turno tarde. Los destrozos dejados por los delincuentes fueron tales que hizo imposible la presencia de maestros, profesores y alumnos.

"Llegaron los porteros a las 7 am y vieron lo que había pasado, todo el destrozo que había quedado, enseguida suspendimos las clases", explicó a 0223 la directora de la Primaria, Virginia Boggia y agregó: "Hay vidrios por todas partes y no podemos tocar nada hasta que la Policía Científica no llegue a hacer las pericias".

Aparentemente los malvivientes ingresaron por el patio trasero del establecimiento ubicado en Tetamanti 6496. "Saltaron la reja del exterior, rompieron vidrios, foraron candados y entraron", indicó Boggia.

Según sostuvo la docente, la rejas de la escuela no tienen llaves propias sino que se cierran con cadados, y gran parte de las puertas están fomadas por vidrios, que los ladrones pudieron romper con facilidad e ingresar al edificio, omo puede verse en la fotografía que una de las maestras compartió con este diario digital.

Dentro de los elementos faltantes se encuentra material bibliográfico, elementos de laboratorio, equipos de música y parlantes que "la cooperadora había comprado con mucho esfuerzo".