Arroyo deslizó que echó al director de Inspección General por falta de transparencia

El intendente Carlos Arroyo se refirió a los últimos movimientos que hubo en el gabinete municipal y lejos de respuestas de rigor fue contundente: dijo que echó al director de Inspección General Luis Melo porque no le gustó "cómo manejó un expediente" y dejó entrever que hubo falta de transparencia en su accionar. También habló de la salida de Alvaro Fanproyen de la Dirección de Cooperativas y señaló que la relación con las organizaciones sociales lleva complicada "más de lo racional".

Durante una recorrida por las obras del natatorio municipal, el intendente señaló que los últimos movimientos responden a lo que "siempre" dijo que haría. "En la medida que necesito mejorar el rendimiento de la administración porque es mi obligación. Cuando alguna tarea no me convence cambio al funcionario, no me tiembla el pulso. Mi obligación es solo con los contribuyentes, no tengo ataduras con nadie", dijo ante una consulta de 0223.

Luego explicó puntualmente los casos de Melo y Fanproyen. "Exijo para Inspección General un sistema de administración absolutamente claro, transparente y riguroso. No me gustó cómo se tramitó un expediente de publicidad, fuera el funcionario. Es simple", explicó.

En el caso del funcionario que tenía a su cargo la relación con las cooperativas, Arroyo remarcó que pretende "ordenar de una vez por todas ese tema".

"Hay necesidades que no permiten tanto tiempo de demora. El de las cooperativas es un tema que se complicó, se complicó y se complicó, y lleva demasiado tiempo, más de lo que considero racional", confirmó.