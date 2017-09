Estibadores cortan un acceso al puerto: “Es la situación más complicada de la historia”

Unos 200 estibadores realizan un piquete en uno de los accesos al puerto, reclamando por la falta de trabajo que afecta a unos 800 familias. Acusan la falta de decisiones por parte del empresariado local y del Gobierno Nacional. Debido a la protesta, se produjo un corte de tránsito en avenida De los Pescadores.

En diálogo con 0223, Carlos Mezzamico, secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) local, calificó a la gravedad de la situación laboral, como “la más complicada en la historia del puerto de Mar del Plata y en la historia de la estiba” que afecta a unas 800 familias de la ciudad.

“Acá somos casi 800 trabajadores y alcanzamos a trabajar unos 100 por día. Eso se debe a muchas razones que no vienen de ahora sino de hace un tiempo bastante largo. El gran problema que tenemos es que hace 60 días se fueron unos 50 barcos al sur y a eso hay que sumarle que la flota fresquera, la colorada, no arrancó durante todo el año y ahí tenés un grupo de 350 a 400 personas que no tuvieron el trabajo que siempre tuvieron. Y le tenemos que agregar que la zafra de calamar se cortó al sur y todos los años abren el caladero al norte y ahora no lo abrieron. Ahora 800 no estamos trabajando”, sostuvo el dirigente.

"Queremos creer en este Gobierno que nos prometió cosas hace un año atrás"

En relación al reclamo, Mezzamico pidió respuestas a los funcionarios de Gobierno y a los empresarios por esta situación: “Acá el trabajador portuario hace años que viene poniendo todo lo que hay que poner. Y el empresario de la pesca no puede decir que sufre el peso del costo laboral porque en el puerto de Mar del Plata no existe. En cualquier otro puerto hay intermediación entre las empresas y los trabajadores pero aca en los 90 se convirtieron a cooperativas, que son pequeñas pymes que se hacen cargo del trabajo directo con el empresario. Entonces el famoso 46% que tienen el empresario y el que más le duele, con el tema del costo laboral, no existe. Los trabajadores son los que se hacen cargo de los aportes, seguros y obra social”, explicó.

“Mantuvimos una paz social porque creíamos en los Gobiernos y no están pagando como corresponde. Venimos a reclamar trabajo. Y no sé hasta cuando va a durar esta paz. El trabajador no lleva sustento a su casa y se complica mucho”, añadió.

“Queremos creer en este Gobierno que nos prometió cosas hace un año atrás. Nos pidió tiempo para arreglar esto. La pesca viene en picada desde el 2000. Pero lamentablemente la ineficiencia y desidia de todos los funcionarios que pasaron por la pesca, no estuvieron a la altura de las circunstancias. O no entienden o defienden otros intereses. Aca esta una de las flotas fresqueras más grandes del mundo y está parada. Mantenemos la paz social pero todo tiene un límite”, concluyó el referente gremial de los estibadores.