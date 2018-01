Bancarios temen por la privatización del Banco Provincia

El 18 de enero es la fecha en que vence la conciliación obligatoria que determinó el cese de las medidas de fuerza dispuestas por la Asociación Bancaria en el Banco Provincia pero que obliga a las partes a reunirse en una mesa de diálogo.

Para Miguel Guglielmotti, secretario general de la Bancaria Mar del Plata, “no hay vuelta atrás” en los cambios en la edad jubilatoria que obliga a los empleados del sector a trabajar hasta los 65 años cuando antes lo hacían a los 57.

“Los objetivos de este gobierno es de impulsar las reformas jubilatorias porque son un pedido de los organismos de crédito internacionales. Los bancarios hemos sido el mascarón de proa en ese sentido y en febrero seguramente continuarán con este tipo de medidas. No somos optimistas con algún cambio”, sentenció el dirigente.

En la mesa de diálogo que dirigentes gremiales compartirán con el ministro de economía Bonaerense Hernán Lacunza y el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, si insistirán con el proyecto que obligaría a la entidad a hacerse cargo del pasivo.

“La entidad quedaría en una situación muy vulnerable por lo que anunciamos una posible privatización del Banco Provincia. El financimiento del déficit se da por la relación entre activos y pasivos: somos 14.000 pasivos y 8.500 activos por lo tanto los números de la caja no cierran. El Banco Provincia es el único banco provincial que queda bajo la órbita provincial. En los 90 se privatizaron todos los bancos provinciales y como en la época menemista, no tenemos duda que este gobierno seguirá esos pasos”, cuestionó Guglielmotti.

Y agregó: “El sector bancario es el de mayor rentabilidad en la República Argentina. Lo han incrementado a través de la renta financiera apostando a los Lebacs. Faltan los números del 2017 pero en el 2016 hubo una rentabilidad de 67 millones de pesos”.

Por último, el dirigente bancario insistió con la intención de modificar la ley provincial que modificó la base de cálculo de la jubilación, que pasó del 82% móvil a un 60%.

“Queremos que haya correcciones en la reglamentación de la ley, que modifiquen ciertos aspectos. No nos vamos a meter en la edad jubilatoria, nos pasaremos a los 65 años. Pero lo del 60% móvil no lo vamos a aceptar. No tenemos jubilaciones de privilegio sino que aportamos siempre el 19% de nuestro sueldo”, argumentó Guglielmotti.