Arroyo y la adhesión al pacto fiscal: “La verdad de la milanesa es que con un solo presupuesto no se puede”

En la previa de la sesión legislativa del Concejo Deliberante de este viernes, en la que el oficialismo buscará aprobar el proyecto de ordenanza que posibilitará al Ejecutivo adherir a ley de Pacto Fiscal de la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente Arroyo habló con la prensa sobre el impacto que tiene el tema en las finanzas futuras de la comuna.

“Es fundamental que los concejales entiendan que deben adherirse al pacto fiscal porque en realidad, no tenemos otra salida. Si es que no nos adherimos no vamos a tener la ayuda de la Nación y de la Provincia necesarias fundamentalmente para hacer grandes obras de infraestructura” expresó el jefe comunal en primera instancia.

De inmediato, Arroyo aclaró: “Nosotros con el presupuesto municipal algunas cosas vamos a realizar, adquiriendo algunos vehículos como ya podrán ver más adelante, pero la verdad de la milanesa es que con un solo presupuesto no se puede, no podremos resolver el millón de problemas que tenemos por los costos que hay en la obra pública y ahí es cuando aparece la mano de la presidencia y de la gobernación”, agregó.

Sin perder tiempo, y al respecto de las posibles obras públicas por conseguir, el titular del Ejecutivo resaltó: “Tengo una relación excelente con el ministro del Interior, eso no es un dado menor. Viajo a Buenos Aires seguido y pido, pido, vivo pidiendo”, concluyó.