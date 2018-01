Con elenco íntegramente marplatense, debuta “Yerma” en La Bancaria

Después del estreno del pasado viernes en el Teatro Colón, “Yerma”, una de las obras más emblemáticas de la dramaturgia del autor español Federico García Lorca, debutará este martes 9 de enero de enero a las 21.30 horas en el Teatro de La Bancaria, en San Luis 2068, con su elenco íntegramente marplatense.

Con 12 actores en escena y música en vivo de la mano de tres intérpretes locales, la obra dirigida por Sergio Lanchas que obtuvo dos nominaciones el verano pasado en los Premios Estrella de Mar (Mejor Obra de Drama y Mejor Actriz de Drama por su protagonista Jimena Angelini), desembarcó en la Temporada 2018 y se presentará viernes de por medio en el Colón y todos los martes en La Bancaria.

En la sala ubicada en la sede de la Asociación Bancaria, la obra tendrá función con un escenario diferente y especialmente acondicionado para la puesta en escena, donde la magia y la poesía de Lorca brillan de la mano de su elenco.

Este clásico de uno de los más destacados dramaturgos del siglo XX narra la historia de una campesina frustrada por no poder engendrar hijos con su marido. Lorca explora el conflicto interno de una mujer casada que anhela y busca infructuosamente ser madre, para sentirse una mujer completa. La tragedia de la protagonista es anunciada por su nombre y materializada por la posible esterilidad de su pareja. Juan, su esposo, no puede ni quiere engendrar hijos. La trama, a través de un gesto radical, libera a Yerma de la esterilidad de Juan aunque no de su tragedia personal. La determinación de Yerma obedece en parte a su deseo de cumplir con una función impuesta por la sociedad; quiere tener hijos como las mujeres casadas que viven a su alrededor.