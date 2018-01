Tras el derrumbe de un acantilado, hay alerta en las playas del sur

Luego de que este lunes una niña de dos años falleciera tras quedar debajo de un montículo de piedra tosca que se desmoronó de un barranco en una playa del norte de Mar del Plata, la titular de la Sociedad de Fomento del barrio Playa Serena, María Inés Benítez, advirtió que en la zona sur "vemos peligro de derrumbe en muchas zonas de los acantilados" y remarcó que, pese a los reiterados reclamos, el municipio no señaliza ni mantiene las playas.

En diálogo con 0223, la vecinalista aseguró que "ninguna de las playas del sur está señalizada" con carteles que adviertan sobre el peligro que representa estar debajo de los acantilados. "Vemos peligro de derrumbe en muchas zonas", remarcó.

En este sentido, Benítez dijo que en el barrio Los Acantilados se recuperó el espacio de playa pero "no hay anuncio de obra, aún siguen bajando camiones y hay piedras obstaculizando el camino por el que la gente llega hasta ahí, que es bastante amplio".

En febrero del verano pasado una nena de 6 años fue víctima de un hecho lamentable. Mientras jugaba con otros chicos en una playa del sur de la ciudad, un barranco se desmoronó encima de ella y quedó atrapada por un minuto. Afortunadamente sólo sufrió heridas leves.

Respecto a esta situación, la vecinalista señaló: "Toda esa zona sigue exactamente igual. No hay protección, no hay señalización, no hay mejoras ni mantenimiento, es muy preocupante".

"Ojalá que terminemos esta temporada sin sufrir ningún otro daño", expresó Benítez y dijo que este viernes a las 18 todas las instituciones de la zona sur se reunirán en el Faro de la Memoria para tratar esta problemática.