Por la crisis económica, Eskabe ofrece retiros voluntarios

Eskabe, una de las empresas más importantes de Mar del Plata y que cuenta con cerca de 200 empleados, ofrece desde hace unos días retiros voluntarios. Desde la UOM desconocen hasta el momento si este medida “tiene éxito” entre los trabajadores y recordaron que se encuentran “protegidos” hasta junio del 2019 por un acuerdo anti-despidos. Aseguran que los retiros voluntarios “son despidos encubiertos”.

“Por la economía, la situación en Eskabe sigue complicada porque continúa el acuerdo pero a está empresa como a otras metalúrgicas y la industria en general de la ciudad, las están acorralando. Eskabe no escapa de está situación”, afirmó José Luis Rocha, secretario general de la UOM local, en diálogo con 0223.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-8-16-10-12-0-el-dolar-complica-a-la-industria-local-hay-suspensiones-y-reducciones-horarias-en-eskabe-y-zanella

En ese marco, el dirigente explicó que el acuerdo de reducción horaria logrado hace unos meses “se comprometía a no producir despidos hasta junio del 2019. La gente trabaja de lunes a jueves, no trabaja los viernes ni sábados y cobra la totalidad de los sueldos. No se pierde la cuota sindical, seguro de vida ni obra social, porque se paga en su totalidad”, dijo.

“Sin embargo la situación se va agravando cada día más: la empresa ha abierto posibilidad de retiros voluntarios. No tenemos información que haya tenido éxito. Pero esto es un despido encubierto. La posibilidad existe dado que la empresa lo puso en práctica”, evaluó Rocha.

"A pesar del acuerdo firmado, pueden peligrar los puestos de trabajo"

Mas alla de este acuerdo, el líder de la UOM Mar del Plata teme que está situación derive en despidos. “Nosotros pensamos que a pesar del acuerdo firmado, pueden peligrar los puestos de trabajo. De diciembre a enero en la empresa históricamente se toman vacaciones y tememos que al regreso, se pueda levantar este acuerdo. El futuro en ese sentido es incierto”, remarcó Rocha.

“Creemos, porque hay rumores, que la empresa quiere levantar el acuerdo y volver al horario normal. Pero nos preocupa el compromiso de los despidos. El clima es incierto porque los compañeros saben que cuando la empresa abre los retiros voluntarios, puede haber despidos. A algunos los pueden beneficiar porque tienen otro trabajo pero la gran mayoría no. Va creando una incertidumbre en la mayoría de los compañeros y el clima no es el mejor”, expresó.

En ese contexto, el representante de los metalúrgicos informó que este jueves los delegados iban a reunirse con los directivos, para luego realizar una asamblea para transmitir "cierta tranquilidad” a los compañeros. “El gremio está al tanto de la situación e intervendrá en caso que tenga que hacerlo”, indicó.

Preocupación por Zanella

Por otra parte Rocha explicó que la situación de la empresa de motos Zanella no dista mucho a la de la fábrica de calefactores y termotanques de Ruta 2 y Beruti.

“Teníamos un acuerdo que se venció en septiembre pero fue renovado hasta el 31 de octubre. La situación es la misma de hace 4 o 5 meses. Creemos que en noviembre la situación económica no va a cambiar de sobremanera. Pero cuando se levante el acuerdo, sabemos que la empresa tiene que salir a vender motos y no vemos que eso pueda ocurrir”, estimó el metalúrgico.

Y agregó: “La empresa es optimista, nosotros también pero debemos ser realistas y la situación económica del país se va agravando día a día. No lo decimos solo nosotros sino el Gobierno también. Vamos a tener un año de recesión, que va a significar fábricas y talleres cerrados y más desocupación de la que hay en este momento en Mar del Plata”, alertó.