Habló el juez que discutió con la policía: “Intenté frenar un situación de extrema violencia”

El juez que intervino durante la detención de un abogado -acusado de entorpecer el accionar policial mientras se requisaba a un hombre en la puerta de un banco- se llama Humberto Noel y es presidente del Tribunal Laboral 2 de Mar del Plata. El magistrado calificó de “extrema violencia” la detención y no descartó iniciar acciones legales contra los uniformados.

“Fue un hecho lamentable: yo solamente como un ciudadano común intenté frenar un situación vergonzosa, que me pareció de extrema violencia, que es lo que se ve en el video. Un oficial, creo que es oficial, me empezó agredir y a tratarme de corrupto. Yo simplemente intenté frenar una situación de violencia”, remarcó Noel, en diálogo con 0223.

El juez recordó que cerca del mediodía del miércoles mientras salía del Banco Santander, vio que la policía golpeaba a un hombre en el piso "con mucha violencia" y lo reconoció "por ser colega".

“Solo les dije que no lo golpearan de esa manera, porque estaba en el piso. Que se calmaran. El hombre que estaba en el piso era (Claudio) Spinelli, un abogado que conozco, por ser colega. Luego de eso, me retiré enseguida, porque el policía estaba fuera de sí. Y ahí me fui a buscar al presidente del Colegio de Abogados”, explicó.

Consultado acerca si podría iniciar acciones legales hacia los uniformados, Noel sostuvo que está "evaluando la situación". "Porque me llamó corrupto y me agredió”, dijo y agregó que intervino "como un ciudadano común"

"Nunca dije que era juez. Veo que este oficial que estaba actuando me conocía”, razonó.

Asimismo, negó que su intervención se dio mientras se requisaba a un hombre, sospechado según la policía de querer perpetrar un robo en la puerta del Banco Francés. Su versión además contrasta con la del abogado, que a sus allegados admitió que intervino porque "estaban maltratando" al magistrado.