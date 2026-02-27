Crimen de Luciano Olivera: sobreseyeron a los policías acusados de encubrimiento y falso testimonio

La causa por el asesinato de Luciano Olivera en Miramar a manos del ex policía Maximiliano González que fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a prisión perpetua tuvo un nuevo capítulo con el sobreseimiento de tres efectivos que estaban acusados de encubrimiento y falso testimonio por sus declaraciones tras el hecho.

El Juzgado Correccional N°3 sobreseyó a Nelson Armando Albornoz por la comisión de los delitos de encubrimiento agravado, falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público; a Rocío Mastrángelo por encubrimiento y falso testimonio; a Kevin Guerricagoitía por los delitos de encubrimiento y falso testimonio, y a Alejandro Nahuel Cepeda por el delito de encubrimiento.

Olivera fue asesinado en diciembre de 2021.

El abogado penalista Raúl Ruiz, defensor de Mastrángelo y Guerricagoitía, había solicitado el sobreseimiento al recordar que durante el debate realizado a fines de noviembre pasado respecto del imputado Maximiliano González por el delito de homicidio agravado quedó claro que los hechos habrían sucedido como “originalmente lo expusieron los encausados en sus primeras declaraciones y, por ello, no habrían cometido ninguno de los ilícitos que se les imputara en el proceso”.

Una vez corrido trasladado a la Unidad Fiscal interviniente en aquel debate y tras la celebración de audiencia, el fiscal Fernando Berlingeri sostuvo que adhería al planteo de sobreseimiento porque los imputados declararon como testigos y sus declaraciones fueron contestes con las que hicieran originariamente. De este modo se concluyó que “el relato inicial no habría sido falso” y, por lo tanto, no resultaría posible imputarlos por los delitos de falso testimonio y encubrimiento.

“Se llevaron puestos a varios policías”

“Todo era verdad desde el primer día”. Así resumió el abogado penalista Raúl Ruiz la medida tomada por el Juez Correccional Jorge Luis Rodríguez que quedó firme en los últimos días y que había planteado desde el momento de su intervención en la causa.

“Se probó con la resolución que lo que dijeron el primer día del hecho era verdad. Los policías que fueron procesado por la fiscal (Ana María) Caro dijeron la verdad y lastimosamente la investigación fue ineficiente y cortó la carrea de tres policías que los echaron como si fueran perros”, le dijo a 0223.

Reconstrucción del hecho.

Ruiz señaló que podría investigarse un abuso funcional porque en un primer momento le creyó a los policías y luego “por alguna promesa o la participación de un abogado mediático se llevó puesto a varios policías”.

Para el profesional sus defendidos ratificaron la misma declaración que hicieron a minutos del hecho cuando los llamaron a indagatoria y en el juicio a González. “Cómo fue el hecho, a qué distancia fue el disparo, todo lo que dijeron fue confirmado con las pericias de Gendarmería”, dijo.

En el mismo sentido señaló que el hecho se encontraba esclarecido desde un inicio y que nunca hubo ánimo de sus asistidos por ocultar o beneficiar al autor del delito. Resaltó que la Fiscal siempre creyó que los imputados estaban mintiendo y dispuso su detención aunque no lo ameritaba en base a los hechos imputados.

Gatillo fácil

En la madrugada del 10 de diciembre del 2021, un móvil del Comando de Patrullas de Miramar acudió tras un llamado al 911 al anfiteatro ubicado en el centro de la ciudad y comenzó a perseguir la moto Yamaha YBR 125 que manejaba Luciano Olivera hasta la avenida 9 entre calles 34 y 32.

La víctima se encontró de frente con otro patrullero, una camioneta Toyota Hilux de la que descendieron tres uniformados. En ese momento Maximiliano González –que estaba ubicado en la parte trasera izquierda del rodado- le apuntó con su pistola marca Bersa calibre 9 milímetros -que contaba con 14 municiones- y le disparó a una distancia mayor a un metro

Tal como se informó oportunamente, las pericias determinaron el normal funcionamiento del arma en los seguros y en el resto de los mecanismos, lo que descartó el supuesto disparo accidental que el imputado les dijo a sus compañeros.