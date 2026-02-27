Fingía enfermedades y vendía pasajes truchos para robarle a conocidos: alcanzó los 20 mil dólares en estafas

El caso de una estafadora de 29 años en Luján tomó relevancia mediática en los últimos días por los detalles insólitos de su modus operandi. María Sol Moreno se hacía pasar por azafata y simulaba tener enfermedades graves para robarle a familiares, amigos y conocidos. Llegó a juntar más de 20 mil dólares.

La denuncia pública la comenzaron los damnificados de los fraudes. Hicieron perfiles en las redes sociales para advertir sobre el accionar de la chica y evitar nuevos robos. Según los testimonios de las víctimas, Sol mentía con total naturalidad para lograr las estafas y gracias a ese "don" logró, por ejemplo, sacar un crédito a nombre de otra persona y apropiarse del negocio de una amiga.

Eugenia, la verdadera dueña del centro de estética, contó cómo se dieron los hechos: "En un momento las cuentas no empezaron a cerrar". La examiga de la estafadora, quien la había contratado para trabajar con ella años atrás, reveló que había notables inconsistencias entre la recaudación y los montos que se cobraban por el uso de la máquina láser, cuyo rendimiento se registraba automáticamente.

Otra de sus amigas contó que Sol le prometió un viaje como regalo de cumpleaños en el 2021 y que por ello le pidió que se sacara una foto junto a su documento. Con esa imagen sacó un crédito a nombre de la chica, quien dos años más tarde se dio cuenta de que figuraba en el veraz.

También contaron que iba a donar sangre para sacarse fotos recostada en la camilla y aparentar recibir transfusiones. Las imágenes las usaba para sostener las mentiras y pedir dinero. Si no inventaba enfermedades terminales, decía que era diabética y necesitaba medicación urgente. Así solicitaba transferencias bancarias, que podían escalar hasta los 4 millones de pesos.