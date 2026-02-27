Denunciaron a policías que golpearon brutalmente a un chico en plena calle

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata denunciaron ante la Fiscalía General del Departamento Judicial local un presunto caso de violencia institucional ocurrido el lunes 24 de febrero en plena vía pública.

Según la denuncia, el hecho habría involucrado a tres hombres y una mujer que integran la Patrulla Municipal y a un efectivo de la Policía bonaerense que se encontraba armado al momento del hecho. La víctima fue reducida de manera violenta y sufrió lesiones en la cabeza que le hicieron perder el conocimiento durante varios minutos.

Conforme a lo expuesto en la denuncia, una persona regresaba a su domicilio cuando observó a un grupo de jóvenes en una esquina que le generaron sospechas. Al advertir que pasaba un móvil de la Patrulla Municipal, le solicitó a los agentes que los identificaran. Tras ese intercambio, los agentes bajaron del vehículo e interceptaron al vecino, que se retiraba del lugar desistiendo de cualquier reclamo.

La denuncia sostiene que un policía lo tomó del cuello y lo arrojó al suelo sin mediar explicación. Como consecuencia de ello la víctima habría perdido el conocimiento y sufrido una herida sangrante en la cabeza. Según trascendió, el chico le pidió al efectivo que se identifique, pero el agente se habría negado.

La víctima se retiró a su vivienda después del episodio, pero horas más tarde debió concurrir a un centro de salud de la zona oeste de Mar del Plata para recibir atención médica. Según consta en la denuncia, ahora presenta un fuerte dolor mandibular que le dificulta ingerir alimentos sólidos.

La denuncia aporta además registros audiovisuales tanto de lo ocurrido y fotos de las lesiones. Los organismos de derechos humanos solicitaron una investigación “exhaustiva y rigurosa”, el cumplimiento de los protocolos vigentes en casos de violencia institucional y la adopción de medidas de protección para el chico, ante posibles represalias.