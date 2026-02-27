Lo pararon en un control y quiso coimear al inspector

Un hombre de 57 años que el viernes fue interceptado en un control vehicular e intentó coimear al inspector porque no tenía la categoría habilitante para manejar motocicletas fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.

Durante un operativo de control vehicular que personal de Patrulla Municipal hacía en la zona de Chacabuco y la costa interceptaron a un motociclista y constataron que carecía de la categoría habilitante en la licencia de conducir.

Al ser informado de la infracción y del correspondiente secuestro del rodado, el imputado insinuó la entrega de una suma de dinero al inspector interviniente con el fin de evitar la medida, configurándose así el delito.

Fue trasladado a la dependencia donde se labraron actuaciones por el delito de cohecho ante la fiscalía de Delitos Económicos. El fiscal David Bruna dispuso la notificación de la misma y su posterior libertad.