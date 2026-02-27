Denuncian "despidos por goteo" en una famosa cadena de supermercados: "Genera temor, sobrecarga e incertidumbre"

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (Appyjc) emitió un duro comunicado contra una reconocida cadena de supermercados en el que acusó a la empresa de incumplir el compromiso asumido de realizar la revisión salarial en febrero y de sostener una política de ajuste pese al cambio en su cúpula directiva.

Según señalaron desde el gremio, la compañía “volvió a faltar a su palabra” al no avanzar con la instancia de actualización salarial acordada, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo. “Se trata de una decisión empresarial consciente: dilatar y ajustar sobre el salario de quienes todos los días sostienen el funcionamiento de la empresa”, expresaron.

Desde Appyjc indicaron que el sueldo básico constituye hoy el principal problema salarial dentro de la firma. Aseguran que se encuentra “entre los más bajos del retail” y que representa la raíz estructural del conflicto que afecta a los trabajadores jerárquicos.

Jerárquicos denuncian que Cencosud incumplió la revisión salarial y reclaman respuestas urgentes

El comunicado también apunta a la imposición de métricas “unilateralmente elevadas al 90%” en la cadena Easy, las cuales -según denuncian- estarían diseñadas para dificultar el cumplimiento de objetivos y afectar directamente los ingresos variables del personal, generando un esquema de presión permanente.

Además, cuestionaron la negativa de la empresa a avanzar en una nivelación salarial, especialmente para trabajadores de Easy y Makro, quienes perciben los ingresos más bajos dentro del segmento profesional y jerárquico.

Otro de los reclamos planteados refiere a la falta de reconocimiento formal de nuevas categorías para empleados que desempeñan tareas jerárquicas sin el correspondiente encuadramiento ni la remuneración adecuada.

El comunicado completo.

En ese marco, el gremio también denunció la existencia de “despidos por goteo”, una modalidad que -afirman- implica la reducción paulatina de personal, generando sobrecarga laboral, temor e incertidumbre entre los trabajadores.

“Mientras la empresa exige más productividad y mayores responsabilidades, se niega a cumplir con lo más elemental: respetar la palabra empeñada y garantizar salarios acordes a la inflación y a las funciones efectivamente realizadas”, sostuvieron.

Finalmente, Appyjc exigió a Cencosud la convocatoria inmediata a una mesa de revisión salarial y respuestas concretas a cada uno de los reclamos pendientes, en un conflicto que suma tensión dentro del sector comercial.