El partido de Seineldín, apoyo al contador municipal y ¿qué pasó con la auditoría de los contratos por obras de asfalto?

“Yo soy el presidente del partido del coronel Seineldín”

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobó un proyecto del concejal Mario Rodríguez que tuvo como objetivo repudiar los dichos de la diputada nacional, Elisa Carrió, quien acusó al expresidente Raúl Alfonsín de haber cometido un “golpe civil” contra el gobierno de Fernando De la Rúa en 2001.

La iniciativa profundizó las grietas en el interbloque de Cambiemos. Sucede que hubo duros cruces entre la UCR y el arroyismo. En el plenario, la concejal radical Cristina Coria le apuntó al bloque del intendente Arroyo por votar en forma negativa el rechazo a las declaraciones de Lilita.

“No me extraña que sea un admirador de Seineldín quien dirige ese bloque, no me refiero a su presidente sino a su referente, que tanto dolores de cabeza le trajo a esta democracia y que sean los integrantes de ese bloque los que hoy se atreven a votar en contra. Me parece un despropósito pero no por no estar de acuerdo sino por lo que cada uno ha hecho a lo largo de estos años con sus posiciones políticas o su pertenencia partidaria”, afirmó Coria.

Las palabras de la edil radical provocaron la inmediata reacción del presidente del HCD, Guillermo Sáenz Saralegui. “Yo soy el presidente del partido del coronel Seineldín y si algún día quieren saber lo que ocurrió en ese momento, con mucho gusto les voy a contar, porque soy más viejo que todos y tengo tal vez una mejor experiencia y mejor información para contarles”, lanzó el titular del cuerpo legislativo, quien finalmente apoyó el proyecto repudiando las acusaciones de Carrió contra el expresidente Raúl Alfonsín.

Desde la oposición respaldan al contador municipal

El concejal de Sumar, Santiago Bonifatti, salió a respaldar al contador municipal, Guillermo Costanzo, tras las críticas lanzadas por secretario de Hacienda del municipio, Hernán Mourelle.

En ese contexto, el edil opositor consideró que “cuando el secretario de Hacienda alegremente califica al contador municipal se está inmiscuyendo en una de las pocas cosas que este municipio ha respetado históricamente, una de las pocas cuestiones institucionales que se han salvaguardado frente a todo”.

“Siempre se han respetados los dictámenes del Contador, nos guste o no; jamás fueron calificados como dictámenes políticos”, disparó Bonifatti.

Viaje de trabajo y reuniones políticas

El diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca vino a Mar del Plata donde mantuvo reuniones acerca del proyecto para prevención de muertes por monóxido de carbono que trabaja en el Congreso Nacional, a partir de un dispositivo desarrollado en Mar del Plata.

Sin embargo, el hombre de Bolívar también aprovechó para mantener reuniones políticas. Luego de compartir una charla con la leona Inés Arrondo y el dirigente Juan Rey, se reunió en un café con el concejal del Frente Renovador Ariel Ciano. Cortado mediante, hablaron de trabajar en conjunto algunos proyectos que pueden replicarse en Mar del Plata que avanzan en la Cámara baja nacional.

Cuando ambos habían terminado el cortado, llegó otro dirigente de Mar del Plata para sumarse a la charla: el concejal Santiago Bonifatti.

¿Qué pasó con la auditoría de los contratos de asfalto en el gobierno de Pulti?

En julio de 2016, el intendente Carlos Arroyo firmó un pedido de auditoría sobre los contratos de asfalto de General Pueyrredon en el gobierno de Gustavo Pulti. En un plazo de 60 días, el Ejecutivo local anunció que investigaría la calidad y cantidad de los materiales utilizados “para saber si estos se corresponden con lo consignado en los correspondientes pliegos licitatorios”.

Finalmente, la auditoría nunca se realizó. En ese sentido, el presidente del bloque de concejales de la Agrupación Atlántica-Pro, Guillermo Arroyo, explicó que “la auditoría sobre las calles porque se rompían demasiado, finalmente por asesoramiento técnico, no se hizo”.

Además, el edil oficialista sostuvo que “los especialistas, nos aclararon que uno simplemente haciendo un agujero, que era lo que se podía hacer de una auditoría, haber si el asfalto tenía el grosor correspondiente, no alcanzaba, porque si se pretende robar en una obra de esas, el negocio o el robo se efectiviza a través de la composición del suelo, ahí es donde está el problema, y para hacer una auditoría de eso hay que romper la calle, con lo cual es peor”.

Destacan el trabajo del Ceamse en el predio de basura

Ante los cuestionamientos de la oposición, el concejal vidalista, Alejandro Carrancio defendió el millonario contrato que rubricó el municipio con el Ceamse para la operatoria del predio de residuos en distrito de General Pueyrredon.

“El predio está mucho más lindo, mucho más ordenado, los caminos están mucho mejor, esta más ordenada también la cuestión social, vimos también camionetas por parte de diferentes estamentos municipales y provinciales que están brindando asistencia y asesoramiento a la gente que estaba, a los recicladores informales, la verdad que vemos un cambio”, afirmó el edil de Crear.

A su vez, recalcó que “eso marca que por lo menos el trabajo que se viene haciendo y que viene trabajando el Ceamse desde que está operando en el predio, ha sido positivo, por lo menos en el poco tiempo que llevaban operando, ha habido una mejora más que sustancial”.

“En el marco de una política pública y pensando en una política de Estado en materia de medio ambiente y de tratamiento de residuos, me parece que el convenio con el Ceamse es la mejor solución que podemos encontrar y que va a beneficiar no sólo a este gobierno sino a los que sigan, sean del signo político que sean”, sentenció.

Teléfono para Leniz y Schütrumpf

La concejal de Unidad Ciudadana, Verónica Lagos, consideró que “es urgente e imperioso que se nombre ya mismo personal en la Dirección de la Mujer” porque "no se va a poder brindar una cobertura mínima indispensable”. Además, puntualizó que “al Hogar Gloria Galé les falta cuidadoras de niñez”.

“Ni siquiera podemos pensar en políticas de género más avanzadas porque estamos todo el tiempo atendiendo la emergencia por un área que no tiene una dirección política, esto es todo un gesto para nosotras y es bastante insultante pedir una entrevista con la secretaria Patricia Leniz y con Guillermo Schütrumpf y que contesten en forma tan despectivas “bueno, pónganse a buscar profesionales de otras áreas”, disparó Lagos, quien manifestó que “esas no son respuestas cuando se han nombrado 40 personas avocadas a personas en situación de calle y otros operadores que por supuesto, todos los colectivos vulnerados merecen el nombramiento de personal idóneo; ni siquiera estamos pidiendo el ideal, el mínimo e indispensable para que el área de la mujer no se cierre”.