El municipio admite retrasos en obras por los problemas financieros del gobierno nacional

El avance del gobierno de Mauricio Macri de reducir el déficit fiscal ha implicado una importante demora en la concreción en la obra pública financiada por Nación en el distrito de General Pueyrredon. El recorte ya impacta en los millonarios proyectos generados a través de convenios entre el municipio y Nación.

Desde el Ejecutivo local admitieron que un conjunto de obras públicas no han podido iniciarse ya que los proyectos se encuentran demorados por la falta de confirmación de la financiación por parte del gobierno nacional. “No podemos empezar todavía la obra aun teniendo los contratos firmados. Tenemos que esperar la no objeción financiera”, dijo el secretario de Planeamiento Urbano y Obras, Guillermo De Paz . Es decir, no está la plata para iniciar los trabajos.

En declaraciones a 0223, el funcionario de Carlos Arroyo dijo que “desde mayo que estamos con ciertos problemas. Tenemos dificultades con los pagos de obra de Nación. Algunas obras están sujetas a licitar pero todavía no lo podemos hacer porque no tenemos la ‘no objeción’ financiera. Puntualmente, en la obra del microcentro tenemos dificultades. La primera etapa se estará terminando en 10 días".

En ese sentido, remarcó que “nos falta la segunda etapa de la obra del microcentro. Estamos teniendo dificultades con Nación para financiar la totalidad de esta obra. La obra de la diagonal de los artesanos no se comenzará hasta que no tengamos el acuerdo financiero”.

Otra de las obras emblemáticas, que se viene anunciando desde fines de 2016 y todavía no comenzó, es la renovación del paseo costero que va desde Constitución a La Perla. “También, tenemos la ampliación del paseo costanero que licitamos y no pudimos adjudicar. Además, tenemos problemas con la ejecución de obras en plazas. Estamos terminando las obras que tenemos en marcha pero no podemos abrir otras”, añadió el funcionario municipal.

“En los convenios con la Nación son los que tenemos más dificultades. Hoy tenemos muchas obras con la Provincia que no tenemos problemas porque los fondos fueron asignados y están en el municipio. Se van pagando los certificados, como viene sucediendo con las obras del centro de salud Nº1 y otros que estamos haciendo. En estos casos, no tenemos inconvenientes”, concluyó De Paz.