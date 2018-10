Proyecto Noemí, la iniciativa que permite a estudiantes de secundario hacer prácticas en empresas

Noemí vive en Tucumán, fue madre a los 16 años y dejó la escuela. Sin título secundario y con un hijo a cargo se le hacía imposible conseguir trabajo. Cuando un grupo de organizaciones que trabajaban en el diseño de un proyecto de inclusión escolar y prácticas formativas conocieron a Noemí, encontraron también el nombre para la propuesta en la que trabajaban.

El Proyecto Noemí consiste en articular actores estatales, productivos y sociales, para generar un sistema de prácticas denominadas PELT (Prácticas educativas en el lugar de trabajo), cuyas intervenciones garanticen la inclusión educativa y la realización de prácticas en el lugar de trabajo. Lo que Noemí busca es tender puentes entre el sistema educativo y el mundo del trabajo para adolescentes y jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad.

Esta iniciativa está encabezada en Argentina por la Fundación SES, Fundación La Salle y Fundación DyA, y tiene a la ONG Jóvenes Solidarios como impulsora en Mar del Plata.

El Proyecto Noemí en Mar del Plata

En estos días, 9 estudiantes de sexto año de la Escuela Secundaria Municipal 204 “Osvaldo Soriano” están realizando sus primeras prácticas en dos empresas locales, Quiksilver Argentina y Mardi SA Las Pelt son cuatro horas semanales durante tres meses, en horarios que no interfieren con el desempeño escolar.

“Las prácticas educativas son una muy buena experiencia formativa”, sostuvo Juan Ignacio Santeiro, presidente de Jóvenes Solidarios. Para que ello sea así deben ir acompañadas del trabajo de habilidades socioemocionales dentro de la escuela. "Por eso en el proyecto trabajamos en distintas etapas y hay tutores de la empresa y de la escuela”, agregó.

Lamentablemente, este tipo de experiencias no siempre se aplicaron correctamente. Por ello Santeiro remarcó que “la idea es que las prácticas sean formativas, no un modo de generar mano de obra barata". En este sentido el proyecto es muy cuidadoso, previamente se elabora un plan de prácticas, con las tareas que van a hacer los estudiantes y cuál es el aprendizaje que ellas generan. "Hay un seguimiento permanente de los tutores. Afortunadamente las dos empresas con las que trabajamos demostraron una gran voluntad y predisposición”, precisó.

Otro elemento fundamental a tener en cuenta son las ganas de los estudiantes. “Consensuamos con la escuela para ver el perfil y los intereses de los estudiantes. Por ejemplo hay una chica que quiere estudiar para contadora y está haciendo la práctica en el área contable de Mardi”, explicó el referente de Jóvenes Solidarios.

Para la directora de la Escuela Secundaria Municipal 204, Patricia Amidolare, el proyecto Noemí tiene un gran impacto dentro de la institución: “Nuestra escuela va mutando de acuerdo a las necesidades del barrio. Hoy una necesidad básica en Mar del Plata es el trabajo, es un estructurante que cuando falla hace tambalear todo”, sostuvo la directora, más conocida como Pachi.

Una de las empresas que participan de Noemí es Quiksilver Argentina. Allí cuatro estudiantes tienen sus prácticas en las áreas de logística, producción interna y mantenimiento. La directora de Recursos Humanos de la empresa, Andrea Melucci, sostuvo que “el proyecto se toma con mucha responsabilidad y dedicación. Los tutores que elegimos enseñan determinadas habilidades en el lugar de trabajo, lo cual es un excelente ámbito de formación; pero también están muy atentos a las necesidades de los chicos”.

Melucci, junto a Carlos Santiago, quien se desempeña como tutor en el área de producción, coincidieron en que el balance es muy positivo: “Es un curso en la empresa, con el aprendizaje de algunas herramientas y una primera aproximación al mundo del trabajo formal”.

Uno de los objetivos principales del Proyecto es que los jóvenes no dejen la escuela. Es otra forma de estimular a los estudiantes y acercarlos al mundo del trabajo. Facundo Núñez está cursando sexto año y los primeros días de septiembre comenzó sus prácticas en Quiksilver. “Me genera mucho orgullo y cada vez que voy a la empresa trato de dar lo mejor de mí. Lo buenos es que se nos da la posibilidad de entrar en empresas muy grandes que por suerte se interesaron en el proyecto”, comentó Facundo.

Desde que comenzó el proyecto, Facundo participó de varias reuniones para contar la experiencia. También viajó a Buenos Aires para reunirse, junto a otros participantes del resto del país, con el embajador de Estados Unidos. Allí tuvo la posibilidad de encontrarse con Noemi y charlar con ella. “Cuando conocí su historia me impactó mucho y me hizo pensar que a veces nos preocupamos por cosas que no son tan importantes”, reflexionó Facundo.

Hoy Noemí volvió a la escuela y está realizando las prácticas en una empresa de Tucumán. El proyecto que lleva su nombre ya se implementa en 5 provincias del país.